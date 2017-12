Carbone: pas de nouvelle taxe au Nouveau-Brunswick

Le projet de loi du gouvernement du Nouveau-Brunswick sur la tarification du carbone, qui sera présenté jeudi, ne prévoit pas de nouvelle taxe à la consommation, selon une source gouvernementale.

Cette source a indiqué à la Presse canadienne que le projet de loi mettra l’accent sur les programmes d’efficacité énergétique et la réglementation des grands émetteurs industriels en plus de rediriger les revenus de la taxe sur l’essence et le diesel vers le financement de la lutte aux changements climatiques.

Les grands émetteurs devront notamment se conformer à des exigences plus sévères que celles déjà en place, a précisé la source gouvernementale.

Le porte-parole de la Fédération canadienne des contribuables, Kevin Lacey, s’est réjoui de voir qu’il n’y aura pas de nouvelle taxe pour les consommateurs néo-brunswickois.

«Éviter un impact direct sur les familles qui travaillent et qui sont déjà surtaxées est la bonne approche, mais ne vous trompez pas, le nouveau poids sur les épaules des entreprises va être transféré à chaque contribuable», a-t-il dit.

La semaine dernière, le gouvernement de la Saskatchewan a également annoncé son plan sur la tarification du charbon qui ne prévoit pas de taxe sur le carbone.

Le plan de la Saskatchewan prévoit plutôt des standards de performance plus élevés pour les installations qui émettent l’équivalent de 25 000 tonnes de C02 ou plus par année.

Les installations qui dépasseront cette limite devront acheter des crédits de carbone auprès d’une entreprise semblable ou dans l’industrie agricole ou forestière.

La Colombie-Britannique, l’Alberta, l’Ontario et le Québec ont déjà adopté un mécanisme de tarification du carbone.

Le gouvernement fédéral oblige les provinces à adopter un prix sur le carbone équivalant à 10 $ la tonne en 2018 et à 50 $ la tonne en 2022.