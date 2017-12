De nouveaux appartements de luxe à Dieppe

Un projet de plusieurs millions de dollars commence à sortir de terre à Dieppe. L’édifice de cinq étages en béton abritera 60 appartements haut de gamme et un stationnement intérieur. Il s’agit de l’un des nombreux projets à se concrétiser sur une des principales artères de la Cité acadienne.

La construction l’immeuble a commencé en septembre sur le boulevard Dieppe, en bordure du terrain de golf Fox Creek.

«Ce projet est en deux phases et le premier bâtiment a 60 unités. Ce seront deux édifices identiques, mais, pour le moment, on parle seulement du premier. Si le marché est là, on poursuivra avec le deuxième», a précisé le représentant des investisseurs du projet, Michel LeBlanc.

Une grande grue bleue et plusieurs travailleurs s’activent sur le chantier, malgré la neige. Les piliers de la structure en béton commencent à prendre forme. L’échéancier prévoit que le tout sera complété en novembre 2018.

On voit par ailleurs de plus en plus d’édifices être construits en béton dans le Grand Moncton. Il faut dire que les structures sont de plus en plus hautes.

«L’avantage de construire en béton est que ce sera beaucoup plus solide. L’insonorisation est un des gros avantages. Tu as de 8 à 9 pouces de béton entre chaque étage. Le béton fait en sorte que le bâtiment est beaucoup plus solide. Il y a beaucoup moins de mouvement», a expliqué M. LeBlanc.

Le marché locatif dans ce coin de la municipalité a subi un grand boum au cours de la dernière année. Plusieurs nouveaux édifices sont apparus. Quelques-uns offrent aussi du stationnement sous-terrain.

Le directeur général d’Expansion Dieppe, Louis Godbout, note que l’offre des services de quartier attire des gens dans ce secteur de la ville. Les développeurs sont donc intéressés à y construire.

«Ça va bien dans ce secteur de la ville. Avec les commerces et les services de quartier maintenant disponibles, les gens aiment bien s’y installer. Évidemment, avec le parc affaires et technologie en plus du parc industriel à proximité, il y a du travail qui n’est pas loin non plus. Tout ça s’englobe», souligne-t-il.

Les résidents du quartier ont accès, à quelques pas seulement, à un supermarché, des salles de sports, plusieurs restaurants, un centre aquatique et bientôt à une école actuellement en construction. En fait, les gens pourraient vivre dans ce quartier sans avoir besoin de voiture.

«Réellement, dans ce secteur-là, on pourrait y vivre pendant des mois avec tous les services à proximité».

Michel LeBlanc est convaincu que les gens s’installeront dans le nouvel édifice une fois qu’il sera terminé. La clé, c’est de savoir se différencier. Par exemple, toutes les unités seront équipées des électroménagers nécessaires.

«Le boulevard Dieppe est une artère majeure de la ville. Aussi, beaucoup de gens veulent déménager dans ce coin-là. Nous, on fait un concept bien différent des autres projets d’appartements», a-t-il affirmé.

Les logements ne seront pas à vendre comme des condos, mais bien à louer. Ce seront néanmoins des appartements de luxe. Le loyer de base est de 1500$ par mois. En comparaison, une maison de 200 000$ engendre un remboursement hypothécaire de 1000$ par mois sur 25 ans, sans considérer les taxes municipales.

Le marché de l’habitation du Grand Moncton ne serait, de son côté, pas encore prêt pour plus d’immeubles en copropriété.

«Le marché du Grand Moncton, et même de l’Atlantique en général, n’est pas encore intéressé par des condos de cette gamme-là. À l’exception peut-être des grands centres comme Toronto, Calgary et Vancouver, les gens ont plus tendance à louer parce que la valeur des maisons ici comparativement à la valeur d’un condo est pas mal similaire», a expliqué M. LeBlanc.

En somme, les gens ici aiment mieux vendre leur maison pour se mettre de l’argent dans les poches et ainsi louer un appartement selon leur mode de vie puisqu’acheter un condo reviendrait au même prix qu’acheter une maison unifamiliale.