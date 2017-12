Janick Arseneau dénonce un chorégraphe violent et colérique

La danseuse acadienne Janick Arseneau est une des accusatrices du comportement prétendument brutal du chorégraphe vedette, Steve Bolton.

Selon La Presse, mardi, une vingtaine de danseurs ont déposé plainte à l’Union des artistes contre Steve Bolton.

Ce dernier a œuvré dans des émissions télévisées comme Les dieux de la danse et La Voix, en plus des comédies musicales Mary Poppins et Footloose.

Les plaignants lui reprochent des violences physiques et verbales, des excès de colère et de l’abus de pouvoir. En gros, d’entretenir un climat de travail malsain en raison de ses agissements.

Janick Arseneau, qui fut une des quatre finalistes de la quatrième saison de l’émission So You Think You Can Dance Canada, en 2010, est au cœur de la tourmente.

Elle a travaillé avec Steve Bolton de 2008 à 2015, tout en ayant une relation intime avec lui pendant six ans, depuis l’âge de 16 ans. Elle l’a connu un an auparavant, au Nouveau-Brunswick.

Lorsqu’elle a déménagé à Montréal trois ans plus tard, il lui a déniché un appartement et donné du travail dans son studio.

Elle indique que les engueulades étaient communes sous la direction du chorégraphe. Elle a, pour appuyé ses dires, fourni un enregistrement téléphonique où celui-ci pète les plombs, en 2015, alors qu’elle lui demandait de changer d’horaire.

Dans sa plainte auprès de l’Union des artistes et consultée par La Presse, Janick Arseneau a écrit, en faisant référence à Steve Bolton, qu’elle était «son punching bag émotionnel». Elle affirme qu’il l’a malmenait psychologiquement et s’est prenait même à elle physiquement.

En réplique, M. Bolton croit que les dénonciations de Janick Arseneau relèvent plutôt d’une frustration causée par la fin de leur histoire amoureuse.

L’Acadie Nouvelle a tenté de joindre la danseuse, mais elle n’a pas répondu à nos demandes d’entrevue.

En mars 2011, dans notre ancienne chronique Carte Blanche, elle répondait ceci à la question sur l’artiste auquel elle voue le plus d’admiration: «Steve Bolton. Il est un artiste reconnu au niveau de la danse et il a toujours été une inspiration pour moi.»

Janick Arseneau a déménagé à Los Angeles en 2015. Elle a rapidement décroché un contrat de trois ans avec Jennifer Lopez, pour son spectacle à Las Vegas All I Have, dont la première a été présentée en janvier 2016.