La restructuration prend forme à Tracadie

Le nouvel organigramme a été déposé lundi soir au conseil municipal de la municipalité régionale de Tracadie, après plus de trois mois de travail et des licenciements.

La nouvelle structure comprend un poste de comptable agréé, un gestionnaire juridique, un agent de communication et un gestionnaire en mesures d’urgences.

Quelques embauches restent à faire pour les nouveaux postes.

Quatre gestionnaires ont remerciés depuis le début de l’année dans la foulée de la restructuration et deux ont entamé des poursuites contre la municipalité.

Des employés et des représentants syndicaux ont été rencontrés près d’une quinzaine de fois durant le processus qui a duré trois mois.

Questionné à savoir si le changement de structure coûterait plus cher à la municipalité, le directeur général a précisé qu’il y a eu des reclassements de postes «aux bons endroits» et que cela entraîne des changements dans les échelles salariales.

Par exemple, le gestionnaire des travaux publics et l’assistant chef-pompier avaient leurs salaires enregistré au compte d’administration générale, ce qui n’aurait pas dû être le cas, estime le directeur général.

«Je me suis aperçu que lorsqu’on fait l’exercice et qu’on ajoute les nouveaux postes, nous sommes allés dans une échelle salariale beaucoup plus basse, qui reflète le marché du travail», a affirmé Daniel Hachey.

Le syndicat n’était pas encore en mesure de commenter les changements au moment d’écrire ces lignes.

«2018 sera une autre année»

Par ailleurs, le directeur général a promis que la nouvelle année sera différente.

«J’ai dis au maire que 2018 sera une autre année», a indiqué Daniel Hachey.

Cette promesse faisait suite à une intervention du conseiller Jean-Yves McGraw.

«Il y a eu une lacune en 2017, c’est le fait qu’on n’a pas reconnu nos employés, et je vous demanderais qu’ils soient reconnus en 2018. Je fais allusion au party de Noël qu’on avait l’habitude de donner aux employés», a souligné M. McGraw.

Il n’y aura pas de fête de Noël pour les employés cette année. Le maire a répliqué que selon son expérience comme fonctionnaire, ce n’est pas à l’employeur de l’organiser, mais à un comité social formé des employés.

«J’ai trouvé la situation préoccupante d’acheter des dindes pour les employés de Tracadie… le directeur général du district scolaire ne nous a jamais acheté des dindes pour Noël», a rapporté Denis Losier.

Désaccord

Le dépôt du nouvel organigramme a par ailleurs donné lieu à une petite prise de bec. La conseillère Ginette Brideau Kervin est en désaccord avec le fait que le conseil municipal n’ait pas eu besoin de voter sur l’organigramme.

«L’organigramme de la municipalité, on l’a toujours adopté. Je suis heureuse de certains changements, on perd moins d’employés que prévu, vous avez fait un beau travail. Je ne dis pas qu’il faut voter contre, mais si il y a des changements, il faut que le conseil vote dessus», a lancé la conseillère.

Le maire Denis Losier a précisé que la municipalité a adopté un arrêté en février qui donne tous les pouvoirs au directeur général pour les embauches et changements dans le personnel.

«C’est une pratique qui se fait dans d’autres municipalités», a souligné le maire.