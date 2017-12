Seuls deux Néo-Brunswickois sur dix ont l’intention d’acheter du cannabis

Selon un sondage réalisé par Corporate Research Associates, une minorité de Néo-Brunswickois prévoient se procurer de la marijuana, une fois que la consommation de cette drogue sera légalisée.

Quelque 20% des personnes interrogées par la firme d’Halifax affirment qu’il en achèteront «au moins de façon occasionnelle» pour leur usage personnel.

Les sondés âgés de 18 à 34 ans sont d’ailleurs plus nombreux à répondre par l’affirmative (35%) que ceux âgés de 35 ans à 54 ans (16%) ou de 55 ans et plus (13%).

Les résultats sont similaires dans les autres provinces de l’Atlantique, que ce soit Terre-Neuve-et-Labrador (23%), la Nouvelle-Écosse (19%) ou l’Île-du-Prince-Édouard (15%).

«D’après les intentions d’achat actuelles, le marché pour ce produit pourrait être plus réduit que beaucoup ont anticipé au Nouveau-Brunswick», observe Donc Mills, le PDG de Corporate Research Associates.

Le mois dernier, un dirigeant d’Organigram anticipait que la demande annuelle pour la marijuana récréative sera de 20 000 kg à 23 000 kg au Nouveau-Brunswick. Le producteur basé à Moncton a réalisé cette estimation en se basant sur le cas des États de Washington et du Colorado qui ont tous deux légalisé le cannabis.

CRA a réalisé le sondage par téléphone auprès de 400 adultes néo-brunswickois du 2 au 29 novembre. Sa marge d’erreur est de plus ou mois 4,9 points de pourcentage, 95 fois sur cent