Le Festival acadien de Caraquet en mode restructuration

Le Festival acadien de Caraquet entame une importante restructuration à l’interne. Le conseil d’administration est non seulement à la recherche d’une nouvelle direction générale, mais aussi de sept personnes pour occuper des postes contractuels.

La directrice actuelle du Festival acadien, Isabelle Thériault, a remporté le congrès d’investiture du Parti libéral du Nouveau-Brunswick dans la circonscription de Caraquet en novembre. Elle quittera ses fonctions en janvier.

«Il faut comprendre que la structure du festival n’a pas changé depuis les 15 dernières années. Le rôle du conseil d’administration est d’assurer la pérennité de l’événement», dit Yves Parisé, président du conseil d’administration.

En plus d’une direction générale, des postes d’adjoints à la programmation, à l’administration, à la production et à la logistique, aux commandites et financement, aux communications et marketing et au Gala de la chanson et aux projets spéciaux et de chargé de projets ont été ouverts.

Dans la nouvelle structure, le Festival acadien passe cependant de trois emplois à temps-plein à un seul.

«Étant donné le départ de notre directrice générale un an et demi après son embauche, on a sollicité l’avis d’un consultant pour analyser les meilleures pratiques du marché. On a consulté sept festivals de la francophonie canadienne. On cherche une équipe agile qui peut s’adapter au marché rapidement.»

En 2013, une table ronde a été organisée pour récolter l’avis du public. Lors de cette rencontre, plusieurs ont exprimé leur désir de voir plus d’activités communautaires. Des efforts ont été déployés pour répondre à la demande et ont mené à la mise sur pied de la course aux tacots et la place du festival.

Yves Parisé veut que la nouvelle équipe poursuive dans cette voie.

«Au cours des dernières années, la meilleure chose à nous arriver été le rapprochement avec la communauté. On ne peut plus faire de gros spectacles au Carrefour de la mer 15 soirs d’affilés à 40$ le billet. Il n’y a plus beaucoup de place dans le budget des gens et l’environnement est devenu plus compétitif. Il y a beaucoup plus de festivals maintenant.»