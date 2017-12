Un agresseur sexuel victime d’un malaise lors du prononcé de sa sentence

La sentence de Mario Levesque, reconnu coupable d’agressions sexuelles sur une mineure, a une fois de plus été reportée, jeudi, celui-ci ayant été transporté à l’hôpital. Le citoyen de Madran aurait eu un malaise, alors que la juge de la Cour provinciale à Bathurst venait de refuser qu’il subisse une deuxième évaluation psychiatrique.

Mario Levesque a rencontré dernièrement un expert médico-légal pour déterminer son aptitude à recevoir sa sentence.

Lors de la précédente comparution de Mario Levesque, son avocat disait ne pas pouvoir tenir une conversation sensée avec son client et qu’il ne semblait pas comprendre ce qui se passait.

Sa famille avance qu’il souffre de crises d’épilepsie. La Couronne croit plutôt que M. Levesque joue la comédie pour éviter de faire face aux procédures qui ont commencé à l’automne 2015.

L’affaire a souvent été ajournée en raison des soi-disant problèmes de santé de l’accusé.

Toujours est-il que le spécialiste qui l’a examiné l’a trouvé très lucide. L’inculpé a contesté ses conclusions jeudi après-midi et demandait, par la voix de son avocat, à subir une autre évaluation, plus longue cette fois.

Le procureur René Dumaresq a fait remarquer à la cour que M. Levesque semblait en pleine possession de ses moyens, assez pour donner des instructions à son conseiller juridique.

La juge Joanne Durette s’est rangée du côté du ministère public et a ordonné que l’audience de la sentence se déroule séance tenante.

Mario Levesque, âgé de 38 ans, a été trouvé coupable, à la fin octobre, d’agressions sexuelles. Les incidents se sont produits de janvier 2010 à septembre 2012. Cela a commencé quand la victime, dont l’identité est protégée, avait seulement 11 ans.

«Mario Levesque a soigneusement planifié ses actes et a préparé sa victime progressivement à des actes sexuels de plus en plus osés, passant de simples caresses sexuelles envers l’enfant à des relations sexuelles complètes. Les incidents sont nombreux et arrivaient en général de façon journalière», avait commencé à relater Me Dumaresq.

Il l’achetait en lui promettant toutes sortes de choses: bicyclette, tablette, trampoline, chien, voyage. Le procureur était en train de dire que c’était un des pires cas d’abus sexuels auquel il a été confronté, lorsque Mario Levesque s’est affaissé dans le box des accusés.

Les ambulanciers ont été dépêchés au tribunal pour le transporter à l’hôpital. L’audience a été suspendue pendant plus d’une heure.

Au retour, il a été dit que l’accusé devait encore subir des examens pour une vingtaine de minutes et que vu l’heure, il serait préférable de reporter la procédure au lendemain.