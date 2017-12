Benoit Bertin jugé apte à subir son procès

Accusé de deux meurtres prémédités à la suite d’un incendie criminel à Tracadie, Benoit Bertin est jugé apte à subir son procès. On ne sait toutefois pas encore s’il peut être jugé criminellement responsable de ses actes.

L’homme âgé de 19 ans était de retour devant le tribunal, jeudi après-midi. Il a subi une évaluation psychiatrique de 30 jours qui visait à évaluer ces deux éléments.

Les spécialistes ont répondu oui à la première question, selon ce qu’un procureur a indiqué aux journalistes après l’audience. On ignore encore la réponse à la deuxième question – à savoir s’il peut être jugé criminellement responsable de ses actes – puisque l’audience a été ajournée jusqu’au 7 février à 11h sur la demande de la défense.

Benoit Bertin, représenté par les avocats Dave Paulin et Serge Robichaud, est accusé d’avoir tué de façon préméditée Léona Boudreau et Jacques Brideau, morts dans un incendie à Six Roads, au début novembre.

Il est également accusé de tentative de meurtre contre Michel Boudreau, qui a pu s’enfuir de la résidence en flammes. L’homme a été gravement blessé. Les trois victimes vivaient dans la maison.

M. Bertin est aussi accusé d’avoir causé un incendie criminel tout en sachant qu’il y avait des gens à l’intérieur de la maison.

Il demeure incarcéré.