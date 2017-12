La brasserie Flying Boats prend son envol

Il y a un peu plus de trois ans, Marc Melanson a décidé de prendre une retraite anticipée. En d’autres mots, il a quitté son emploi pour lancer sa propre brasserie dans son garage de Shediac. Flying Boats est né et l’Acadien renouait avec une passion qui l’habite depuis des décennies.

Flying Boats a pris son envol très rapidement. Le brasseur n’arrivait plus à fournir à la demande dans son petit garage de 300 pieds carrés. Il a donc fait le grand saut et a acquis un édifice de 6000 pieds carrés dans le parc industriel de Dieppe où il produira ses 18 recettes de bière.

«Plutôt que de continuer ma carrière à ce point-ci, j’ai 57 ans, je voulais faire quelque chose qui me passionne. Je voulais faire quelque chose pour moi-même, à mon propre compte. C’était le temps maintenant de le faire. Ça fait trois ans que j’ai pris cette décision», a confié à l’Acadie Nouvelle, Marc Melanson.

L’ingénieur de formation est resté en Europe pendant 10 ans pour le travail. C’est là où sa passion pour la bière a grandi.

«Je suis devenu amoureux de plusieurs types de bières en Europe où tu avais beaucoup de choix. Chaque village allemand avait sa propre brasserie et sa spécialité de bière. Quand je suis revenu au Canada en 1991, le choix me manquait. J’ai donc décidé de brasser à la maison».

Il a commencé un peu comme plusieurs amateurs, en achetant des «kits» maison. Ensuite sont venus les enfants et la carrière. Les enfants maintenant plus grands, il a renoué avec sa passion il y a trois ans. Son plan était clair. Peaufiner de bonnes recettes afin de grandir un jour.

«J’ai obtenu un permis d’Alcool NB il y a deux ans et demi. À ce moment-là, j’ai ouvert une brasserie dans mon garage pour premièrement tester toutes mes différentes recettes et apprendre tout le commerce parce qu’il y a autre chose que brasser dans le commerce de la bière. Depuis un an, je produisais au maximum de ma capacité, donc j’ai pris la décision d’agrandir la brasserie et de percer d’autres marchés.»

La nouvelle brasserie de Marc Melanson, Flying Boats, commence à prendre forme. – Acadie Nouvelle : Patrick Lacelle

Jusqu’à 3500 litres par jour

Chaque jour, dans son garage de Shediac, Marc pouvait produire jusqu’à 300 litres de bière. Ses nouvelles installations de Dieppe pourraient lui permettre, techniquement, de mettre en canette et tonneau jusqu’à 3500 litres par jour.

«À ce moment-ci, j’ai 18 recettes. Le plan, c’est d’introduire plusieurs nouvelles bières. De plus, il y a des bières spéciales qu’on va seulement vendre ici parce que ce seront des bières faites à petite échelle.»

Les noms des bières de Marc Melanson sont inspirés de l’histoire des transports du Nouveau-Brunswick. Le nom de la brasserie vient du temps où des hydravions de la Pan Am atterrissait à Shediac pour y livre du courrier et faire des vols directs vers New York.

«Je suis né à Moncton. Mon père a travaillé pour le CN. Toutes les routes se rejoignent ici. On est proche de la mer avec la baie de Fundy et le détroit de Northumberland», a souligné M. Melanson.

Flying Boats recommencera à produire de la bière en janvier. Marc Melanson fournira ses anciens clients. Après il commencera la production de canettes et, plus tard, possiblement en mars, il ouvrira une salle de dégustation où les clients pourront acheter et déguster des bières en plus de visiter la brasserie.

«Le but est vraiment de créer une expérience et de faire connaître votre brasseur local. Faire connaître les gens qui travaillent pour vous et le processus à base d’ingrédients purs, sans produit chimique et complètement naturel.»

Depuis le début de la construction à Dieppe, le brasseur a arrêté sa production, il y a plus de quatre mois. Les produits de Flying Boats ne sont donc plus dans les restaurants et les succursales d’Alcool NB pour le moment. Une stratégie risquée qui portera ses fruits à long terne, soutient M. Melanson.

«Ce n’est pas l’option idéale. Je travaille sept jours par semaine. Il y a très peu de retours à ce point-ci, mais on le fait pour la passion. C’est la meilleure option en termes de santé mentale et pour l’entreprise, mais on va relancer le produit. On ira à plusieurs festivals de bières à Fredericton et à Moncton».

La brasserie Flying Boats est située sur le boulevard Malenfant à Dieppe, dans le parc industriel. On peut la trouver en repérant facilement l’immense silo à grains arborant le logo de l’entreprise.