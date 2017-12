L’activité physique pour réduire le risque de chutes chez les aînés

Les chutes sont la cause principale de blessures chez les personnes aînées du Nouveau-Brunswick. Pour réduire le risque, le Dr Richard Louis lance une campagne pour inciter la population aînée à prendre un pas dans la bonne direction en demeurant actif physiquement.

La Randonnée virtuelle autour du Nouveau-Brunswick a été lancée en novembre à l’occasion du mois de la prévention des chutes. La municipalité de Tracadie a été ciblée pour un projet pilote. L’objectif était d’inciter les participants de marcher l’équivalent d’un tour du Nouveau-Brunswick, soit 1082 km ou

1,5 million de pas.

«Il y a quelque chose de semblable qui existe en Alberta. J’étais à une conférence à Calgary il y a quelques années et ils ont fait la promotion de leur programme. Ils ont invité d’autres provinces à faire la même chose. Je me suis dit, pourquoi pas?», dit le Dr Richard Louis, coordonnateur provincial de la prévention des blessures pour le Programme de traumatologie du Nouveau-Brunswick.

Selon lui, l’activité physique est un moyen d’encourager l’autonomie en fin de vie. En restant actif physiquement, le risque de faire une chute diminue.

«La raison pour laquelle on encourage l’activité physique c’est pour renforcer les muscles. On améliore la condition de vie, la mobilité et ça permet de rester chez soi plus longtemps. On entend souvent parler de programmes pour encourager les personnes aînées de rester à domicile le plus longtemps possible, moi-même j’ai décidé de prendre un chemin un petit peu différent.»

«Même pendant la période de préretraite, il faut commencer à se demander ce qu’on va faire pour rester autonome le plus longtemps possible. Bien sûr, il n’est jamais trop tard de faire de l’activité, mais le plus tôt on commence, le mieux ce sera.»

Toutes les formes d’exercice sont bonnes, mais le Dr Louis espère aussi que les personnes aînées profitent de l’occasion pour entamer une discussion sur la prévention de chutes.

Pour la santé physique et le moral

Lise Gagné-Losier, de Tracadie, a participé au programme, mais la femme âgée de 72 ans pratique le sport depuis longtemps.

«Personnellement, l’activité physique a toujours été importante pour moi. Selon la saison, je fais différentes activités comme la marche, le vélo ou le ski de fond.»

Elle ajuste aussi son comportement pour éviter de tomber.

«En hiver, je porte des crampons quand je vais marcher.»

Anna Duguay, de Saumarez, en fait aussi pour promouvoir la santé auprès de ses paires. Elle est membre du comité de mise en forme qui organise des sessions d’exercice deux fois par semaine au Marché Centre-ville de Tracadie.

«On est une cinquantaine et la moyenne d’âge est d’environ 65 ans. La dernière fois, on était près de 65 personnes. Il y a 26 stations et entre les stations, on fait des exercices cardio. C’est pour notre santé physique et morale. On vient ici, on rencontre des gens et on reste en forme. Et plus que t’es en forme, plus t’as le goût de faire d’autres choses. On est plusieurs dans notre gang à faire du bénévole ailleurs.»

Quelques statistiques