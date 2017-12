Nouveaux membres de l’Ordre de Moncton

De gauche à droite: Igor Dobrovolskiy; la mairesse de Moncton Dawn Arnold; Sœur Lorette Gallant et Léo Johnson. - Gracieuseté

Soeur Lorette Gallant, Léo Johnson et Igor Dobrovolskiy ont reçu l’Ordre de Moncton mardi soir.

L’Ordre de Moncton est une distinction qui reconnaît des gens qui ont contribué au bien-être social, culturel et économique de la municipalité.

Soeur Lorette Gallant est une pionnière en éducation musicale et en chant choral en Acadie. Elle a entre autres fondé la chorale des Jeunes chanteurs d’Acadie. Depuis plus de 50 elle partage son amour de la musique avec les jeunes de la région. Le dévouement de la Sr Gallant lui aussi valut plusieurs autres reconnaissances, dont l’Ordre du Canada.

Léo Johnson est un bénévole dévoué qui aide les plus démunis du Grand Moncton depuis plus de 45 ans. Il a donné de son temps à la Maison Nazareth et à Moncton Headstart.

M. Johnson est aussi le cofondateur de l’Atelier seconde chance, une entreprise sociale créée en 2013 et dont la mission consiste à réduire la pauvreté en permettant à des chômeurs et des individus défavorisés de se reprendre en main et de développer les compétences nécessaires pour réintégrer le marché du travail.

Igor Dobrovolskiy est le cofondateur du Ballet Atlantique du Canada.

Sous son impulsion comme directeur artistique et chorégraphe, la seule compagnie de ballet professionnelle au Canada atlantique a acquis une renommée enviable grâce à l’originalité et à la grande qualité artistique de ses productions.

Il est l’un des chorégraphes les plus prolifiques au Canada. En 16 ans, il a créé plus d’une douzaine de ballets originaux et une cinquantaine de pièces brèves à l’intention du Ballet Atlantique Canada.

Chaque année, la municipalité lance un appel aux candidatures pour l’Ordre de Moncton. Un comité formé de trois élus, trois résidants et un représentant de l’administration municipale étudie ensuite les dossiers.

L’Ordre de Moncton est remis depuis 2010. Claudette Bradshaw, Soeur Auréa Cormier, Maurice Henri, Aldéa Landry, Corinne Gallant et Louise Imbeault sont parmi les Acadiennes et les Acadiens honorés par la municipalité.