Carbone: Ottawa met en doute l’efficacité du plan du N.-B.

Ottawa pourrait mettre des bâtons dans les roues du gouvernement provincial en ce qui concerne la tarification du carbone.

La ministre fédérale de l’Environnement et du Changement climatique a émis des doutes sur l’efficacité du plan du Nouveau-Brunswick, jeudi soir.

Catherine McKenna a déclaré sur sa page Facebook que le plan de la province «ne créera pas d’incitatif à réduire la pollution».

«Le Nouveau-Brunswick propose de tirer des revenus des taxes sur les carburants existantes et de les investir dans des mesures de lutte aux changements climatiques plutôt que de fixer un prix pour la pollution par le carbone pour l’ensemble de son économie», a-t-elle résumé quelques heures après la présentation du ministre provincial de l’Environnement et des Gouvernements locaux, Serge Rousselle.

Investir dans l’action climatique est génial, mais fixer un prix sur le carbone permet d’en faire beaucoup plus», a écrit la ministre McKenna.

«En effet, ça change la façon dont les décisions économiques sont prises en instaurant un signal qui n’existait pas auparavant. Ce signal indique que la pollution est coûteuse et que l’innovation et la transition vers des pratiques plus vertes sont récompensées.»

Ottawa entend étudier attentivement le plan du Nouveau-Brunswick pour déterminer s’il répond aux exigences fédérales.

«Si l’approche d’un gouvernement ne respecte pas notre point de référence, nous appliquerons l’option de tarification fédérale», a-t-elle prévenu.

Durant la période de questions à Fredericton, vendredi, le premier ministre Brian Gallant a promis que son gouvernement allait «se tenir debout» pour défendre son plan de tarification du carbone auprès d’Ottawa.