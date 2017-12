Une mère et sa fille enfin réunies pour les Fêtes

Zoe Lidia Suarez Prieto ne pouvait pas rêver d’un plus beau cadeau de Noël. Après cinq ans loin sa fille Yalenis, elle a finalement pu la serrer dans ses bras.

Lorsque Yalenis est apparue dans la zone d’arrivée de l’aéroport, Zoe Lidia Suarez Prieto n’a pas pu retenir ses larmes. La mère et sa fille se sont retrouvées lors d’une longue étreinteL’émotion a été si forte que la maman s’est évanouie pendant un court instant.

Zoe Lidia Suarez Prieto est arrivée au Canada il y a sept ans, mais sa fille est restée avec son père, à Cuba. Les services d’immigration avaient d’abord refusé la demande de visa tourisme. Avec l’aide d’une conseillère en immigration, sa deuxième demande a finalement été acceptée.

Acadie Nouvelle: Simon Delattre

«Je n’ai aucun mot, je suis là, mais je ne le crois pas», souffle la maman d’origine cubaine installée à Tracadie.

Les proches de Zoe ont attendu Yalenis en nombre à l’aéroport du Grand Moncton, les bras chargés de fleurs et de ballons.

Quelques minutes avec l’atterrissage, la maman ne tenait plus en place et ne pouvait s’empêcher de se ronger les ongles. «Je n’ai pas dormi de la nuit», explique-t-elle, épuisée.

Yalenis a ensuite eu un message pour tous ceux qui ont rendu possible ce moment. «Je veux dire un gros merci à tous les gens qui ont aidé ma mère à me voir aujourd’hui», a déclaré l’adolescente de 13 ans en espagnol.

Dans son combat, Zoe a pu compter sur la générosité de ses proches qui ont remué ciel et terre pour rendre possibles les retrouvailles.

Plus tôt cette année, des collègues de l’usine Pêcheries Belle Île, à Sainte-Marie-Saint-Raphaël, ont accepté de travailler au salaire minimum durant une journée pour aider Zoe Suarez à payer le billet d’avion et les frais administratifs et juridiques,

Son amie Mélissa Paulin, de Paquetville, a le sourire jusqu’aux lèvres. «Il y a eu des hauts et des bas beaucoup de déception aussi, mais elles sont ensemble et ça ne pouvait pas être un meilleur cadeau.»

Les proches de Zoe Lidia Suarez Prieto avaient prévu plusieurs surprise pour sa fille. – Acadie Nouvelle: Simon Delattre

Yalenis ne pourra rester avec sa mère que pour quelques semaines, elle devra reprendre l’avion pour Cuba en janvier. Sa mère poursuit désormais les démarches auprès du gouvernement fédéral pour que Yalenis puisse venir la rejoindre de façon permanente dans la Péninsule acadienne.

La famille réunie compte passer un Noël typiquement acadien et profiter de chaque instant. «Je vais lui montrer l’usine où j’ai travaillé, les bateaux, la culture, la cuisine acadienne», explique Zoe.