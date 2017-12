Le N.-B. signe un accord sur le financement des soins de santé

Le Nouveau-Brunswick a signé vendredi avec le gouvernement fédéral une entente sur le financement des soins de santé.

En vertu de cet accord bilatéral, Ottawa augmentera le financement pour les soins à domicile et les soins communautaires, ainsi que pour les services de santé mentale et de traitement des dépendances.

L’accord couvre les cinq premières années d’un engagement de dix ans d’une valeur d’environ 230 millions $.

La ministre fédérale de la Santé, Ginette Petitpas Taylor, a expliqué que l’accord décrivait comment les fonds ciblés pour les services de santé mentale et de traitement des dépendances et pour les soins à domicile et dans la communauté seront investis au cours des prochaines années et comment il faudra en faire rapport.

Pour sa part, le ministre de la Santé du Nouveau-Brunswick, Benoît Bourque, a estimé qu’on pourra ainsi améliorer davantage la qualité de vie des Néo-Brunswickois.