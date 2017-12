Un projet de construction de chalets à la Maison touristique Dugas inquiète

Le conseil municipal de Caraquet s’est réuni lundi et a discuté du projet de construction de 18 chalets. - Acadie Nouvelle: Anne-Marie Provost

Des résidents qui vivent aux alentours de la Maison touristique Dugas s’inquiètent d’un projet de construction de 18 chalets planifié par le complexe d’hébergement. Ils réclament à la Ville de Caraquet la mise sur pied d’un comité de travail.

Le sénateur René Cormier, qui vit à proximité, fait partie des 35 résidents qui ont rédigé et signé un mémoire à l’attention du conseil municipal. Entre autres choses, ils craignent que les chalets attirent les motoneigistes et les conducteurs de quatre roues.

«Il y a un problème de bruit. Il y a aussi un problème avec l’environnement. La zone tampon entre la Maison touristique Dugas et les terrains à proximité est très courte. Le promoteur dit aussi qu’il veut couper 45% des arbres sur son terrain», explique M. Cormier, en prenant bien soin de préciser qu’il se mobilise à titre de citoyen et non pas comme sénateur.

Il ajoute que les résidents sont d’accord avec l’idée de développer l’économie et le tourisme, mais que le projet devrait être fait ailleurs, dans une zone qui n’est pas résidentielle.

Caraquet doit autoriser un changement de zonage avant que le projet puisse voir le jour, un processus que la Ville a enclenché à la suite d’une demande du promoteur.

Plusieurs résidents se sont déplacés à la réunion du conseil municipal de Caraquet lundi soir pour faire part de leurs objections et demander la mise sur pied d’un comité de travail qui inclurait le promoteur, le conseil et les citoyens.

«Nous suggérons aussi de faire une visite sur place avec le promoteur pour vraiment bien comprendre le plan», a lancé une résidente lors d’une période d’intervention des citoyens.

Caraquet ne ferme pas la porte

De son côté, le maire de Caraquet affirme que le conseil va étudier le mémoire et les objections des citoyens. Il ne ferme pas la porte à la mise sur pied d’un comité de travail.

«Nous allons nous asseoir et regarder ça, nous allons revenir soit en table de travail, ou une table du conseil et nous inviterons les gens qui s’objectent pour au moins voir la façon dont le dossier va se dérouler et afin que les gens soient mis au courant des étapes», souligne Kevin Haché.

Il n’est cependant pas encore possible de savoir à quel moment une décision sera prise.

Selon le maire, la Commission des services régionaux de la Péninsule acadienne est favorable au projet à l’endroit prévu, mais avec certaines balises.