Le Blizzard n’en finit plus d’impressionner

Les joueurs du Blizzard, les familles d’hébergement et les bénévoles de l’équipe se sont rassemblés après la partie de dimanche dans la mezzanine du Centre Jean-Daigle afin de partager un repas de Noël et d’échanger des cadeaux. Les joueurs que l’on aperçoit dans la photo montrent fièrement leur carte de hockey. - Gracieuseté

Les plus récentes performances du Blizzard d’Edmundston ne sont pas passées inaperçues.

Le Blizzard d’Edmundston a bondi de cinq rangs au classement des 20 meilleures équipes de hockey junior A au Canada. Il occupe aujourd’hui le 14e échelon. La semaine dernière, il se retrouvait 19e.

Semaine après semaine, la Ligue de hockey junior du Canada dresse sa liste des meilleures formations d’un océan à l’autre parmi les 132 équipes de calibre junior A.

Le Blizzard constitue la meilleure formation de la Ligue de hockey junior des Maritimes (LHM) avec 47 points sur une possibilité de 58. Avec une fiche de 22 victoires, 4 revers et trois défaites en prolongation, les protégés de Ryan Salvis se sont forgés une priorité de 15 points au sommet de la section EastLink nord et de quatre points au classement général du circuit.

Le premier rang au pays appartient aux Norskies de Thief River Falls qui revendique un dossier quasi parfait de 28 victoires et une seule défaite au sein de la Superior International Junior Hockey League.

Le Blizzard a remporté ses deux matchs de la dernière fin de semaine et n’a perdu qu’une seule fois en temps règlementaire à ses 17 dernières parties.

Le classement hebdomadaire national est établi par des superviseurs experts et indépendants pour le compte de la Ligue de hockey junior du Canada (LHJC). Plusieurs facteurs sont pris en compte : la force de la ligue dans laquelle évolue l’équipe, le pourcentage de victoires, la fiche victoires-défaites, le nombre de points accumulés, le rapport entre les buts marqués et les buts accordés, etc.

Le Blizzard profitera d’un long congé de 18 jours. Il renouera avec l’action les 5, 6 et 7 janvier avec un séjour de trois matchs en trois joueurs sur les patinoires néo-écossaises. Le Blizzard retournera au Centre Jean-Daigle le mercredi 10 janvier.

L’équipe n’a perdu qu’un seul match en temps règlementaire à ses 17 dernières parties (13v, 1d, 3dp) pour une récolte de 29 points sur une possibilité de 34. Exception faite de son revers lors de la Vitrine de la LHM en octobre disputée en territoire neutre, le Blizzard n’a perdu aucun match en temps règlementaire sur les patinoires adverses cette saison.

La formation d’Edmundston présente les meilleures statistiques défensives du circuit. Elle a concédé 72 buts en 29 rencontres pour une moyenne de buts alloués de 2,48 par match.