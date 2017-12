Un couple ensemble depuis 73 ans est hébergé dans des endroits différents

Deux personnes âgées du Nouveau-Brunswick qui vivaient ensemble depuis 73 ans ont été séparées pour être logées dans deux résidences distinctes, à quelques jours de Noël.

Herbert et Audrey Goodine se sont embrassés lundi matin, quelques moments avant que Herbert, qui a 91 ans, soit conduit à 45 minutes de route de là, dans une autre résidence pour personnes âgées.

Depuis trois ans, le couple vivait ensemble à la Villa Victoria, de Perth-Andover. Cependant, un récent examen médical a révélé que la démence dont souffre Herbert Goodine exigeait qu’il aille vivre dans une résidence spécialisée de Plaster Rock où il devrait recevoir des soins mieux adaptés à son état.

Facebook

Leur fille, Dianne Phillips, affirme qu’elle n’a été avertie du transfert que vendredi dernier. Elle déplore que la séparation ait eu lieu à quelques jours de Noël et que ses parents soient ainsi soumis à une épreuve très émotive. Elle a publié leur histoire sur sa page Facebook et son lien a été partagé près de 15 000 fois.

«Nous attendons des réponses pour clarifier comment quelque chose comme ça peut arriver. Mon père peut avoir des besoins particuliers, cependant, comme tout autre citoyen, il a le droit de profiter de sa vie et de passer cette saison des Fêtes avec sa femme. Cette histoire ressemble plus à une punition qu’à un joyeux Noël», mentionne-t-elle.

Le propriétaire de la Villa Victoria a également utilisé Facebook pour faire une mise au point. «Une fois qu’un résident est réévalué par le ministère du Développement social pour déterminer son niveau, je dois suivre les règles et règlements établis par le gouvernement. En fait, c’est contre la loi de ne pas suivre les règles et je risque de perdre ma licence. À ce stade-ci, la décision a été prise et elle est hors de mon contrôle. Une fois qu’un résident est réévalué au-delà du niveau 2, Développement social donne plusieurs options au résident et à sa famille pour choisir ce qui convient le mieux à leur situation.»

Dans une déclaration envoyée à CTVNews.ca, un porte-parole du ministère du Développement social a expliqué que «les personnes qui nécessitent un niveau de soins supérieur à celui qui peut être fourni dans des foyers de soins spéciaux sont déplacées là où leurs besoins peuvent être mieux satisfaits. Nous comprenons certainement que cette situation difficile a affecté ce couple et sa famille. Bien que nous soyons incapables de discuter des détails des cas individuels, nous travaillons toujours avec les résidents et leurs familles pour fournir le niveau de soins approprié à ceux qui en ont besoin.»