Extra-mural: la Cour pourrait suspendre la privatisation

La Cour du Banc de la Reine devra se prononcer dans les prochains jours sur la demande d’injonction interlocutoire d’Égalité Santé en français, qui tente de faire cesser le transfert de gestion des services extra-muraux.

Mardi, la juge Lucie LaVigne a indiqué qu’elle tentera de rendre sa décision avant le 1er janvier, date à laquelle Medavie doit se voir confier la gestion du regroupement du programme extra-mural, de Télé-Soins et d’Ambulance NB.

La décision sera rendue auprès des avocats par conférence téléphonique, mais aucune date n’a été fixée.

Si la juge répond favorablement à la demande d’injonction, le gouvernement sera forcé de cesser le transfert de gestion jusqu’à ce que la Cour se prononce sur la demande révision judiciaire.

Lors de l’audience en Cour du Banc de la Reine à Moncton, mardi, l’avocat d’Égalité Santé, Gabriel Poliquin, a plaidé que la privatisation causera un «préjudice irréparable» à la communauté francophone du Nouveau-Brunswick.

Selon lui, la décision est une ingérence du ministre qui contribue à transformer le réseau de santé Vitalité en «coquille vide». Il allègue que le ministre n’a pas le droit de procéder à ce transfert selon le cadre législatif actuel.

Me Poliquin note que le Réseau de santé Vitalité soutient officiellement son client: la régie s’est opposée publiquement à la privatisation et craint un morcellement du système de santé.

L’avocat a rappelé les inquiétudes partagées par la Commissaire aux langues officielles du Nouveau-Brunswick quant au respect des obligations linguistiques par Medavie.

De leur côté, les représentants du gouvernement rétorquent qu’aucune preuve ne démontre que la qualité des soins sera affectée par la réforme, et que la décision ne viole pas la loi sur les régies régionales de la santé.

L’avocate du gouvernement, Isabel Lavoie Daigle, estime que le transfert de gestion est une décision gouvernementale de politique générale et qu’il n’appartient pas aux tribunaux de trancher.

«Si le gouvernement arrêtait de gouverner à chaque lettre de menace d’injonction ou de requête, il n’y aurait aucune décision qui serait prise.»

Elle ajoute qu’une injonction affecterait le moral des fonctionnaires forcés de travailler dans l’incertitude et plongerait les patients dans la confusion.

Les prochaines étapes

Le 4 janvier, la Cour du Banc de la Reine devra traiter la demande révision judiciaire déposée par Égalité Santé en français, qui demande au tribunal d’annuler la décision du ministre de la Santé.

L’organisme soutient que le ministre n’a pas le pouvoir de privatiser la gestion du programme extra-mural et que cette privatisation va à l’encontre des intérêts de la communauté francophone.

En parallèle, Égalité Santé a engagé une action en recours constitutionnel, pour laquelle aucune date d’audience n’a été fixée jusqu’à présent.

Les requérants réclament la reconnaissance du droit de la communauté francophone à des institutions de santé distinctes et du droit à la gestion pleine et entière de ces institutions, ainsi que l’égalité des services de soins de santé des deux réseaux de santé, et l’autonomie de la gestion de Vitalité.

Une requête refusée par la juge

Égalité Santé demandait à la Cour d’entendre en même temps cette action en justice et la demande de révision judiciaire. Les requérants espéraient ainsi repousser la décision de la Cour et potentiellement bloquer le processus de privatisation pour une période plus longue.

Selon Me Poliquin, les causes sont intimement liées car elles touchent toutes deux les questions de la gouvernance de Vitalité et du partage de compétences entre le ministère de la Santé et la régie francophone.

Or la juge s’est opposée à cette requête, la demande de révision judiciaire sera donc traitée avant et de façon indépendante.

«Je conclus que l’ordonnance demandée retardera indûment la requête en révision judiciaire», dit-elle.

Elle explique qu’une contestation judiciaire est généralement résolue en moins de 12 mois tandis qu’un recours constitutionnel peut s’étirer sur plusieurs années. La juge LaVigne ajoute qu’une telle décision «paralyserait le gouvernement dans ses fonctions dans certains domaines de la santé».