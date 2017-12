Vol dans un magasin de skis de Campbellton

La GRC sollicite l’aide du public en lien avec un vol avec effraction survenu dans un magasin de skis de Campbellton.

Le 15 décembre, vers 3 h, une personne s’est introduite par effraction dans le commerce Ski Tunes Ski Shop, situé au 73, rue Water, à Campbellton, et a volé de l’argent, des lunettes de ski de marque Marker et plusieurs montres DH Gate. La personne a été filmée par une caméra de surveillance. On la voit entrer et sortir du commerce plusieurs fois. Elle a aussi été vue sur la rue Ritchie, au moment de l’incident.

La personne portait un manteau à capuchon de couleur foncée et un pantalon de couleur pâle, et elle avait un sac à dos de couleur foncée.

Quiconque a des renseignements au sujet de cet incident est prié de communiquer avec le Détachement de Campbellton au 506-789-6000.