Une caserne et un centre communautaire à Saint-Joseph de Madawaska

Grâce à des investissements de 1,25 million $ provenant des deux paliers de gouvernement, les résidents du DSL de Saint-Joseph de Madawaska auront bientôt droit à une nouvelle caserne de pompiers et à un nouveau centre communautaire.

La ministre du Développement économique, Francine Landry, a annoncé en début de semaine que le gouvernement provincial investit 800 000 $ (remboursable) dans cette nouvelle caserne de pompiers par l’entremise du Programme de petits prêts pour immobilisations.

Quant au nouveau centre communautaire, qui sera annexé à la caserne des pompiers, il verra le jour grâce au soutien financier du gouvernement fédéral qui investit 450 000 $ par l’entremise du Fonds de la taxe sur l’essence, a annoncé René Arseneault, le député fédéral de la circonscription Madawaska-Restigouche.

«Il n’y a pas assez d’espace pour les camions et pour effectuer des exercices de formation. La caserne actuelle est trop petite et il y a un manque de confort», a indiqué Yvan Levesque, le chef du service d’incendie de Saint-Joseph de Madawaska.

Question d’illustrer ses propos, le chef de la brigade d’incendie a expliqué qu’il arrivait parfois qu’un camion devait être laissé à l’extérieur de la caserne, faute d’espace suffisant.

La construction d’une caserne et d’un centre communautaire réjouit évidemment au plus haut point les pompiers et les représentants du district de services locaux.

Il faut préciser que cette communauté du Madawaska qui compte 2000 âmes n’a plus de centre communautaire depuis déjà plus de 10 ans.

«Ça fait du bien, je suis tellement heureuse que je n’ai plus de mots pour m’expliquer», a affirmé Brigitte Martin, la présidente du DSL de Saint-Joseph de Madawaska.

«La salle communautaire va servir nos nombreux organismes et les gens de la communauté, c’est quelque chose qui était demandé».

Les travaux de construction devraient commencer au printemps 2018 et se poursuivre jusqu’en 2019.

Une fois les travaux de construction achevés, il appert que l’immeuble qui abrite l’actuelle caserne sera tout bonnement rasé, a laissé savoir Brigitte Martin.

Selon la ministre Landry, ce projet permettra aux gens de se réunir et d’avoir accès à des services supplémentaires en plus d’assurer la prestation de services d’incendie qui sont essentiels.

«De bonnes infrastructures de loisirs contribuent à bâtir des communautés où les familles peuvent s’amuser et passer du temps ensemble», a pour sa part affirmé le député René Arseneault.