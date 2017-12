Fraude: cinq hommes arrêtés dans la Péninsule

Cinq hommes ont été arrêtés à la suite de perquisitions dans six endroits de la région de Caraquet.

Mardi, les policiers ont effectué des saisis à Bertrand, à Notre-Dame-des-Érables, à Rocheville, à Paquetville, à Petit-Paquetville et à Rang-Saint-Georges à la suite d’une enquête débutée en octobre 2017 sur des cas de fraude.

L’enquête est dirigée par le Groupe de la réduction de la criminalité du District du Nord-Est. Des policiers du service de police de Bathurst, de la Force policière régionale de Beresford, Nigadoo, Petit-Rocher et Pointe-Verte (BNPP) et de la Sûreté du Québec y participent également.

Un grand nombre de produits alimentaires, d’électroménagers, de matériaux de construction et d’outils ont été saisis.

Cinq hommes ont été arrêtés. Un homme âgé de 30 ans de Bertrand et un homme de 38 ans de Petit‑Paquetville comparaissent en cour provinciale à Caraquet pour faire face à des accusations en matière de fraude. Les trois autres hommes, âgés de 42 ans, de 46 ans et de 50 ans, ont été libérés sous certaines conditions et comparaîtront à une date ultérieure.