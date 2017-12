Il n’y aura plus de pompier à plein temps à Dalhousie

Par souci d’économie, le conseil municipal de Dalhousie a entériné, lundi lors de sa réunion mensuelle, une résolution visant à éliminer le poste de chef pompier à temps plein de sa brigade d’incendie.

Cette abolition entrera en vigueur à la fin de l’année (31 décembre), soit lors du départ à la retraite du chef pompier actuel, Dave Adams. Le poste sera remplacé par un chef pompier sur appel rémunéré.

Selon le maire de l’endroit, ce changement n’affectera en rien la qualité du service de la brigade d’incendie. «Actuellement, tous les membres de la brigade sont des pompiers bénévoles à l’exception du chef pompier qui veille au poste de pompier durant la journée. Dorénavant, ce dernier sera sur appel comme les autres qui travaillent ailleurs dans la communauté. Ça ne changera rien, sinon engendrer des économies en salaire pour la Ville», indique-t-il, précisant que tous les pompiers actuels reçoivent un appel du service 911 lorsqu’un incendie se déclare.

Le nouveau chef pompier a déjà été nommé, soit Herby Hickey, membre de la brigade de Dalhousie depuis plusieurs années.

Cette suppression de poste se veut dans la continuité des ce qui avait été entamé par les conseils précédents. Au début 2010, la brigade comptait en effet six pompiers à temps plein (incluant le chef pompier). Ce nombre fut réduit de moitié au cours de cette même année et les deux membres restants passèrent au couperet plus tard. M. Adams était le seul pompier à temps plein restant au poste depuis.

La brigade compte actuellement 32 pompiers volontaires.