Le taux de taxation demeurera stable à Edmundston

Les élus municipaux d’Edmundston ont présenté et adopté mardi soir un budget pour l’année 2018 qui ne comporte pas de hausse de taxes foncières.

Le taux d’imposition demeure fixe à 1.635$ du cent dollars d’évaluation, un montant identique depuis l’année 2014.

Ce taux de taxation demeure parmi les plus bas des municipalités de taille semblable et des grandes villes au Nouveau-Brunswick.

Grâce en bonne partie à l’augmentation de la population, la Ville d’Edmundston a pu profiter d’une augmentation de la subvention de la province, ce qui a contribué à l’élaboration d’un budget équilibré et ne comportant pas d’augmentation du taux d’imposition en 2018.

«Nous sommes une des rares municipalités dans nord du Nouveau-Brunswick où il y a eu un accroissement de la population. Ce sont de jeunes familles en particulier, c’est de bon augure à long terme», a indiqué le maire Cyrille Simard.

Ce budget présenté par les élus se chiffre à un montant net de 27 720 886$.

Près de la moitié des dépenses de la municipalité en 2018 seront consacrées aux travaux publics (25%) et aux services offerts par la Force policière d’Edmundston (21%).

La municipalité est également parvenue à réduire le ratio du service de la dette, qui est passé de 15% en 2017 à 14.5% en 2018.

Le budget du service d’eau et d’égouts n’imposera pas non plus de hausse des tarifs en 2018.

Ainsi, le tarif pour les usagers demeurera à 750$ pour les résidences qui ne sont pas dotées d’un compteur d’eau. Les autres abonnés auront eux aussi droit à un gel des tarifs en 2018.

Malgré ce gel des tarifs, la Ville d’Edmundston a tout de même prévu augmenter le financement de projets d’amélioration des infrastructures.

L’administration municipale affirme qu’il s’agit là de tarifs parmi les plus bas dans la province, en comparant la facture mensuelle à celle de l’achat au quotidien d’un café au restaurant.

Le portrait semble identique en ce qui a trait à Énergie Edmundston, alors qu’aucune hausse des tarifs n’est prévue en 2018 et que le ratio de la dette du service d’énergie est en légère diminution par rapport à l’année précédente.

«Il y a beaucoup de travail de rationalisation qui a été fait ces dernières années. Il n’y a pas de magie, on s’assure que les fonds publics qui nous sont donnés par les citoyens sont bien dépensés», a résumé;e maire Simard.