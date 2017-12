Les travaux sont terminés à Shediac

Les travaux d’élargissement à quatre voies de la route 11 près de Shediac et la construction d’un carrefour giratoire au bout de la rue Main sont terminés. Les voies seront ouvertes à la circulation à partir de jeudi.

Un tronçon d’environ deux kilomètres de la route 11 était fermé à la circulation depuis septembre. La fin des travaux était prévue le 25 novembre, mais ils ont pris un peu plus de trois semaines de retard.

De nouveaux panneaux indicateurs ont été installés afin de diriger les conducteurs.

Les travaux font partie du projet plus large d’élargissement à quatre voies de la route 11. Des investissements de 272 millions $ des gouvernements provincial et fédéral doivent permettre l’amélioration d’une section d’environ 20 km, entre Shediac River et la Petite rivière Bouctouche, et une autre de 11 km, entre Glenwood et Miramichi.