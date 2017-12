Privatisation du Programme extra-mural: «La bonne chose à faire» selon Bernard Lord

À moins d’un revirement majeur, il reste moins de deux semaines avant le transfert du Programme extra-mural et de la ligne Télé-Soins 811 vers Medavie, un organisme privé à but non lucratif. Bernard Lord, PDG de Medavie, n’est aucunement perturbé par la vague d’opposition en cours. La décision demeure la meilleure pour le Nouveau-Brunswick, croit-il.

Le gouvernement libéral de Brian Gallant a adopté la Loi concernant les services extra-muraux le 20 décembre. Le 1er janvier 2018, les deux services seront transférés à Medavie, qui gère déjà Ambulance NB. L’un des objectifs est de créer une seule entité regroupant Télé-Soins, le Programme extra-mural et Ambulance NB sous un seul toit.

Au cours des derniers mois, l’affaire a cependant provoqué une importante levée de boucliers au Nouveau-Brunswick.

Plusieurs syndicats, associations d’aînés et organismes communautaires se sont positionnés contre la mesure. Le transfert vers le secteur privé fait notamment l’objet d’une demande d’injonction interlocutoire du groupe Égalité santé en français. La Cour du Banc de la Reine devra se prononcer avant le 1er janvier. Le Réseau de santé Vitalité est aussi contre.

«C’est normal qu’il ait des gens avec des points de vue différents dans une société libre et démocratique comme la nôtre. (…) Le fait que des gens soient contre, il fallait s’y attendre, surtout quand un gouvernement décide de faire un changement important comme celui-ci», dit Bernard Lord.

L’ancien premier ministre du Nouveau-Brunswick continue de croire au bien-fondé de l’entente avec le gouvernement provincial.

«La réalité dans ce cas c’est que c’est la bonne chose à faire. Le gouvernement prend la bonne décision. Le Nouveau-Brunswick fait face à un défi énorme. La population est vieillissante et une proportion élevée d’entre eux habite en région rurale. Souvent les enfants ont déménagé dans les centres urbains dans la province ou dans plusieurs cas ailleurs au Canada. Ces personnes âgées ont droit à des services de qualité et ils s’attendent à en recevoir. Le gouvernement doit répondre à cette demande.»

Medavie prêt pour la transition

Au cours des derniers mois, Bernard Lord et son équipe travaille d’arrache-pied pour que tout se passe en douceur le 1er janvier. Il y a quelques semaines, Richard Losier a été nommé à la présidence de Services de santé Medavie Nouveau-Brunswick.

M. Losier a notamment été directeur du Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.Dumont et vice-président du conseil d’administration du Réseau de santé Vitalité. Il a aussi travaillé pour un fournisseur américain d’équipements médicaux.

«À ce jour ça va bien. Quand on entreprend un projet comme celui-là, il y a toujours des défis, mais l’équipe est bien préparée. L’objectif premier est de s’assurer que les soins aux patients continuent. Une fois que le programme sera en marche, le travail sera d’intégrer les trois programmes (Extra-mural, Ambulance NB et Télé-Soins 811) et d’améliorer le service de soins à domicile et de réduire les visites aux urgences», explique M. Lord.

Les autres membres du conseil d’administration ont été choisis, mais leurs noms ne sont pas encore connus.

«On a fait du recrutement pour chercher les meilleures personnes. Ils viennent tous du Nouveau-Brunswick. La plupart travaillent dans le système de santé actuelle, soit avec les réseaux Horizon et Vitalité ou avec le ministère de la Santé. Ils vont travailler ensemble pour assurer la mise en œuvre du nouveau programme.»

Un projet de longue date

Bien que l’annonce du gouvernement Gallant ait eu lieu le 1er septembre 2017, les pourparlers entre Medavie et le gouvernement provincial ont commencé il y a plusieurs années.

Les premières mentions officielles remontent au discours du budget du Nouveau-Brunswick de 2016-2017, mais le dialogue initial a été lancé bien avant.

«C’était très clair à ce moment (lors du discours du budget), mais certaines discussions ont été lancés le gouvernement précédent et mon prédécesseur.»

Au cours des derniers mois, le gouvernement Gallant a souvent été appelé à défendre et à justifier sa décision.

«Ce n’est pas une question d’économies ou de couper des emplois. C’est vraiment pour améliorer l’accessibilité aux soins de santé primaire dans la communauté», avait souligné en septembre Victor Boudreau, alors ministre de la Santé.

Le PDG de l’organisme privé assure que le regroupement permettra de mieux coordonner trois services qui travaillent en vase clos dans leur propre secteur d’activité.

«Il y a peu de communication entre les trois. Notre objectif est de créer un système intégral pour la province.»

Une société privé à but non-lucratif?

Si Medavie est une société privée, comment peut-elle être à but non lucratif? Voilà une question qui a été posée à maintes reprises au cours des derniers mois.

Bernard Lord reconnaît qu’il s’agit d’une entreprise commerciale qui vend des produits et services. La différence, selon lui, provient du fait que les profits sont souvent réinvestis dans l’entreprise ou verser à la Fondation Medavie pour la santé.

«On n’a pas d’actionnaires. Avec les revenus nets, on paie nos employés, on bâtit des réserves parce qu’une partie de notre entreprise vend des assurances, alors c’est important d’avoir des fonds lorsqu’il y a des réclamations. Certaines de nos filiales paient des impôts. On réinvestit aussi dans l’entreprise et on verse de l’argent à la Fondation Medavie qui appuie trois grandes causes: le diabète, la santé mentale et le syndrome de stress post-traumatique.»

À propos du Programme extra-mural

Fondé en 1982, le Programme extra-mural offre des services de santé complets aux patients à domiciles. Il compte un peu plus de 340 employés à temps plein, à temps-partiel et occasionnel. De ce nombre, certains sont syndiqués, d’autres ne le sont pas, indique Thomas Lizotte, porte-parole au Réseau Vitalité.

Selon Bernard Lord, les employés continueront d’être syndiqués sous la nouvelle structure.

«La presque totalité des employés est syndiqués. Techniquement, ils demeurent employés du gouvernement et ils vont continuer de négocier leur contrat avec lui. Notre responsabilité sera de gérer les ressources humaines. On veut équiper les employés avec les outils du 21e siècle pour qu’ils passent plus de temps avec les patients.»

Avant le transfert à Medavie, les services du programme étaient financés par le gouvernement provincial et fournis par les régies de santé Horizon et Vitalité.

Après le transfert, le fournisseur de soins de santé privé pourrait toucher jusqu’à 4,4 millions$ par an du gouvernement s’il remplit les objectifs de la province.

Des unités du programme sont situées dans plusieurs communautés de la province, mais historiquement, les ressources ont été établies selon les besoins de la population, ajoute M. Lizotte.

Jusqu’à maintenant, les services étaient couverts par le régime d’assurance-maladie du Nouveau-Brunswick. Il n’est cependant plus clair s’ils le seront toujours après le 31 décembre 2017.

«Nous ne pouvons malheureusement nous prononcer sur cette question. Seul l’avenir nous le dira», dit M. Lizotte.

72 000 appels traités par Télé-Soins

De leur côté, les employés de la ligne téléphonique Télé-Soins 811 ont répondu à environ 72 000 appels en 2016-2017, soit une moyenne d’environ 6000 appels par mois, souligne Bruce Macfarlane, porte-parole au ministère de la Santé.

«La majeure partie des appels concernent des cas de grippe et de rhume, des problèmes de santé chroniques et des blessures corporelles. Le personnel de Télé-Soins 811 a recours à des lignes directrices de triage fondées sur des données probantes pour l’aider dans son travail et donner les conseils appropriés à la personne qui appelle.»

Contrairement au Programme extra-mural, la ligne Télé-Soins 811 est déjà gérée par le privé. Le contrat est attribué à la firme Sykes par le ministère de la Santé. L’entreprise détient un centre d’appels à Moncton, mais plusieurs des employés travaillent à domicile.