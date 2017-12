Une tempête pour le jour de Noël

Un autre système dépressionnaire s’approche du Nouveau-Brunswick et apportera avec lui de bonnes quantités de neige le jour de Noël.

Les régions du nord de la province devraient recevoir de 15 à 25 cm de neige au cours de la journée de lundi, selon Environnement Canada. Il y aura des rafales de vent de 40 km/h le matin et des rafales de 60 à 80 km/h tard en après-midi dans les endroits à découvert près de la côte.

Dans le sud de la province, on prévoit de la neige mêlée de grésil en après-midi avec un risque de pluie verglaçante. Les accumulation de neige et de grésil devraient atteindre 15 cm.

Entre-temps, les chaussées demeurent enneigées dimanche dans plusieurs régions du Nouveau-Brunswick, après les précipitations de neige de samedi. Les routes sont glacées par endroits. Dans le sud, il y a eu des épisodes de verglas.

Au Québec, c’est surtout la Gaspésie qui sera touchée par la tempête du jour de Noël. Des accumulations totales de 15 à 25 centimètres y sont aussi attendues. Les vents pourraient souffler à plus de 80 kilomètres à l’heure sur certains secteurs du littoral. Plusieurs accidents ont été signalés samedi au Québec, soit des sorties de route, des tête-à-queue, des dérapages et des accrochages. Un motoneigiste et un conducteur de chenillette à neige ont perdu la vie.