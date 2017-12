Collision d’une rare violence à Nackawic: un homme accusé

Des accusations ont été portées contre un homme de 22 ans en lien avec une collision frontale survenue à Nackawic, à l’ouest de Fredericton.

Le 21 décembre, peu après 16 h, des membres de la GRC se sont rendus sur la promenade Landegger, où une minifourgonnette était entrée en collision avec un autre véhicule. La force de l’impact a été telle que la minifourgonnette s’est retrouvée dans la cour avant d’une maison. Le véhicule a presque heurté la demeure. Le conducteur n’a pas été blessé, mais il a immédiatement pris la fuite. Le conducteur de l’autre véhicule a été transporté à l’hôpital. Il a été grièvement blessé, mais sa vie n’est pas en danger. Peu de temps après, un homme de 22 ans a été arrêté par la police.

La vitesse serait en cause, mais pas l’alcool.

Dylan Thornton, de Nackawic, a comparu en cour le 22 décembre et il a été accusé de conduite dangereuse, de délit de fuite et de prise d’un véhicule sans consentement. Il fait aussi face à deux chefs d’accusation pour manquement aux conditions de sa probation. Il est incarcéré et devra comparaître de nouveau en cour le 27 décembre, à 9 h 30, pour son enquête sur le cautionnement.