Huit personnes réussissent à sortir d’un immeuble en flammes

La GRC enquête sur un incendie qui a détruit un immeuble d’habitation à Perth-Andover, dans le Nord-Ouest de la province.

Le 24 décembre 2017, peu après 3 h 30, la police et le service de lutte contre les incendies de Perth Andover se sont rendus sur les lieux d’un incendie dans un immeuble sur la rue Main. Les huit occupants ont tous réussi à sortir de l’immeuble. Un homme a subi des blessures et a été transporté à l’hôpital, mais on ne craint pas pour sa vie. L’immeuble a été complètement détruit par les flammes. La Croix-Rouge canadienne a prêté assistance aux occupants, et ils ont tous trouvé un logement temporaire.

La GRC de Perth-Andover, en collaboration avec le bureau du prévôt des incendies, a ouvert une enquête pour déterminer la cause de l’incendie.