Avis de faire bouillir l’eau à Caraquet

Un avis de faire bouillir l’eau est en vigueur pour certains résidents du parc de maisons mobiles de Caraquet en raison d’un bris au système d’aqueduc.

L’alimentation en eau sera interrompue prochainement dans une partie de la rue du Parc et de la 1re avenue, avise la municipalité dans un communiqué de presse.

«Il est recommandé de fermer l’interrupteur de votre chauffe-eau pour ne pas l’endommager. Il est également recommandé de laisser couler l’eau pendant 5 minutes lorsque celle-ci sera rétablie.»

Toute l’eau destinée à la consommation, à la préparation de lait maternisé et de jus, à la préparation de glaçons, au lavage des fruits et légumes, à la préparation d’aliment et à l’hygiène dentaire doit préalablement être bouillie à forte ébullition pendant une minute ou une autre source d’eau sécuritaire doit être utilisée.

Les jeunes enfants doivent être lavés à l’éponge et ceux-ci doivent être surveillés afin qu’ils n’avalent pas l’eau. À moins d’avis contraire de la part du ministère de la Santé, il n’est pas nécessaire de faire bouillir l’eau utilisée à d’autres fins domestiques.