Boxing Day: la tradition se poursuit à Edmundston

Fidèles à la tradition qui s’est installée il y a quelques années, un trio de commerçants ayant pignon sur rue à Edmundston a décidé de faire bande à part et d’ouvrir leurs portes le lendemain du jour de Noël.

Ces commerces n’ont pas hésité à défier une fois de plus la Loi sur les jours de repos qui est en vigueur au Nouveau-Brunswick et qui, à quelques exceptions près, interdit toute activité commerciale le 26 décembre.

De nombreux clients se trouvaient à la boutique de cadeaux et d’accessoires de mode Au bout du monde lors du passage de l’Acadie Nouvelle en début d’après-midi.

Dès 9h30, les clients ont pris d’assaut la boutique afin de profiter des soldes de l’Après-Noël et de la marchandise offerte en magasin avec des rabais allant de 25% à 40%.

Le café qui est adjacent à la boutique était également bondé pour l’occasion.

«Je préfère voir les clients ici plutôt que de les voir dans des boutiques de Rivière-du-Loup ou du Maine», a indiqué Céline Simard, la coordonnatrice du commerce Au bout du monde.

L’atmosphère semblait à la bonne humeur à cet endroit, alors que la frénésie du temps des Fêtes a fait place à la détente en ce lendemain de Noël.

À l’instar des clients, il faut dire que les employés du commerce avaient eux aussi de bonnes raisons de sourire avec un salaire qui était ce jour-là deux fois et demi supérieur au taux horaire habituel.

«Beaucoup de clients sont venus magasiner aujourd’hui et se sont offert un petit cadeau personnel, plusieurs parmi eux ont utilisé nos cartes cadeaux», a ajouté Céline Simard.

«J’ignorais totalement que le magasin devait normalement fermer ses portes aujourd’hui», a pour sa part lancé Suzanne Côté à la sortie de la boutique et d’une brève séance de magasinage d’Après Noël.

La tradition s’est également poursuivie au magasin d’ameublement BrandSource Rice, situé en plein cœur du centre-ville d’Edmundston.

L’immense commerce a ouvert ses portes sur le coup de midi, pour un quatrième Boxing Day consécutif de son histoire.

«Les employés étaient bien contents d’être ici, je ne tords pas le bras à qui que ce soit et c’est bon pour tout le monde», a indiqué le propriétaire, Jim Rice, qui était présent une fois de plus afin d’accueillir la clientèle avec des rabais sur la marchandise allant jusqu’à 70%.

«C’est une belle semaine, les employés et les clients sont relax, c’est plaisant».

Le magasin d’articles de plein air et de chasse et pêche Pronature est un autre commerce qui a ouvert ses portes et qui peste contre la réglementation en vigueur, alors que les grands magasins ailleurs au Canada et aux États-Unis sont ouverts pour le Boxing Day.

Ce que dit la loi du Nouveau-Brunswick

La Loi sur les jours de repos stipule que, certains jours durant l’année, les commerces doivent être fermés. Le lendemain de Noël figure dans la liste des 10 jours de repos prescrits dans cette loi.

Le texte de loi du ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux précise clairement que nul ne peut exercer un commerce au détail ou admettre le public à des lieux où s’exerce un commerce au détail.

Certains types de commerces sont toutefois exemptés de ces dispositions comme les dépanneurs, les stations-service, les pharmacies, les restaurants, les hôtels et les sites touristiques et religieux.

Cette même loi stipule qu’un employeur qui n’observe pas un jour de repos pourrait se voir imposer une amende allant d’un minimum de 140$ à un maximum de 1070$.