Des efforts pour relancer le tourisme à la Plage Parlee

Le gouvernement provincial terminera une douzaine de projets visant à améliorer la qualité de l’eau à la plage Parlee à temps pour la prochaine saison touristique. Le phénomène est blâmé pour une chute de 26% des visiteurs en 2017.

Alors que la province a accueilli 10% plus de vacanciers en 2017, le site populaire près de Shediac a perdu le quart de ses visiteurs.

La baignade a été interdite 23 jours durant les 146 jours où l’échantillonnage a eu lieu au site touristique. Huit fermetures étaient dues à des résultats positifs pour la concentration de coliformes fécaux. Les 15 autres ont été causés par des chutes de pluie dépassant 10mm en 24 heures.

Fredericton ne fait pas la sourde oreille aux inquiétudes sur la qualité de l’eau et la perception des touristes. Dans une mise à jour publiée récemment, le ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux, Serge Rousselle, a affirmé que son équipe travaille «fort pour obtenir des résultats en terminant tous ces projets avant le début de la saison 2018».

«Votre gouvernement comprend que la plage Parlee est un attrait touristique important pour le Nouveau-Brunswick et l’une des plus belles plages en Amérique du Nord. La sécurité publique et un environnement sain demeurent nos plus grandes préoccupations »

Les projets effectués en 2017 comprennent une campagne de sensibilisation envers les propriétaires de chien. Elle a permis de ramasser près de 5,3 tonnes d’excréments canins dans des bacs désignés.

À Shediac, le projet de modernisation d’une station de relèvement sur la rue Wayne et l’ajout de génératrices de secours sur les rues Pleasant et Paturel et l’allée Pussyfoot doivent être terminés d’ici la fin mai.

À Pointe-du-Chêne, l’amélioration d’une station de relèvement sur la rue Jarvis est en cours et doit aussi se terminer d’ici la fin mai. Le gouvernement mène également une étude d’impact environnemental sur le renouvellement de 455 mètres d’égout sanitaire et 6 trous d’homme le long de la rue St John.

Neuf autres projets sont en cours ou sont terminés dans la région, dont l’installation de nouvelles stations de pompage dans les deux marinas (terminé en octobre), l’inventaire des fosses septiques privées et l’expansion de la zone d’exclusion des bateaux afin de les éloigner de l’aire de baignade.

L’an dernier, le gouvernement a aussi amélioré la transparence des résultats d’échantillonnage à la plage Parlee et la plage Murray. Elles sont publiées chaque jour sur le site Internet plages.gnb.ca.