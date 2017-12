L’école Galion des Appalaches ouvrira comme prévu en janvier

La nouvelle école primaire du Restigouche-Centre, Le Galion des Appalaches, est fin prête pour accueillir ses premiers élèves dès le retour en classe en janvier.

Les quelque 600 élèves qui fréquenteront l’établissement entameront la seconde portion de leur année scolaire dans une école flambant neuve construite au coût de 25 millions $. Ceux-ci ont d’ailleurs eu la chance d’en avoir un petit avant-goût mardi grâce à une visite privilégiée des lieux.

Les élèves, rappelons-le, sont logés depuis septembre sur deux sites temporaires, soit l’ancienne école Versant-Nord d’Atholville et une portion de la Polyvalente Roland-Pépin. Avec l’ouverture du Galion, l’école Versant-Nord devient du coup officiellement vacante.

Fait à noter, les élèves sont tombés en vacances mercredi midi au lieu de vendredi, question de laisser deux jours au personnel pour achever le déménagement vers le nouvel établissement et être fin prêt pour la grande ouverture en janvier.

«Tout le personnel est vraiment excité de ce déménagement. C’est vraiment une école splendide, un bel environnement de travail et un beau défi pour tout le monde», indique Annie LeBlanc-Levesque, porte-parole du District scolaire francophone Nord-Est.

Le grand retour des élèves s’effectuera le mardi 9 janvier et non le 8 comme leurs enseignants ainsi que le reste du district. «On veut permettre au personnel d’avoir une journée pour s’acclimater avec leur nouvel environnement», ajoute Mme LeBlanc-Levesque.

Au niveau physique, l’établissement est terminé, ou presque. «Il reste encore quelques petites retouches à être apportées à certains endroits, comme le gymnase par exemple, mais tout est fonctionnel. Pour ce qui est des classes et des locaux de l’administration, c’est prêt. Bref, tout est en place pour recevoir les élèves, les échéanciers ont été respectés», dit-elle.

L’une de variables encore inconnues toutefois est celle de la circulation matinale, soit le mélange du trafic régulier auquel sera ajouté le va-et-vient de nombreux autobus et des parents qui déposeront leur enfant. L’école étant située à une intersection déjà achalandée (Dover et Avenue Village), certains appréhendent le pire. «De notre côté, nous n’avons pas d’appréhensions particulières, mais c’est vrai qu’on se prépare pour cela, car on veut éviter les bouchons de circulation. Il faut dire que ce sera une première, donc nouveau pour tout le monde. Alors on va surveiller tout cela de très près», indique Mme LeBlanc-Levesque, ajoutant que la GRC et des membres de la municipalité devraient être sur place les premières journées afin d’assurer une plus grande fluidité au besoin.

La communauté aura par ailleurs l’occasion de visiter les lieux alors qu’une activité porte ouverte est prévue le 18 janvier prochain en soirée.