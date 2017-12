Des saveurs thaïlandaises à la plage de Charlo cet été?

Voilà une nouvelle qui risque bien de plaire aux amateurs de mets asiatiques du Restigouche. Le Bangkok Foodtruck devrait avoir un pied-à-terre permanent dans la région l’été prochain.

L’entreprise a en effet remporté la soumission pour gérer la cantine située à la plage de Charlo durant la saison estivale. «Il reste encore quelques détails à régler avant que le tout soit officiel à 100%, mais ça regarde bien. Ils ont postulé pour le contrat et l’ont obtenu», confirme le maire de Charlo, Denis McIntyre.

Ce dernier explique que le contrat de gestion de la cantine était venu à échéance et que, dans un élan de renouveau, la municipalité avait décidé d’opter pour un changement de direction. «On voulait avoir sur place quelque chose d’unique qui attirerait les gens à la plage, une nouvelle clientèle. En tout, six entreprises ont postulé pour la gestion de la cantine. Et comme il n’y a pas de nourriture thaïlandaise dans le coin – et que le Bangkok Foodtruck est très populaire lors de ses passages dans la région – ont a décidé de leur donner une chance. On trouvait que c’était l’idée la plus intéressante», ajoute le maire.

Selon lui, le menu devrait comporter de la nourriture thaïlandaise, mais également des mets conventionnels.

«On est très enthousiasmé par ce partenariat. L’entreprise aime la région et semble vraiment excitée à l’idée de s’y établir et y investir. On a bien hâte de voir ce que cela va donner», exprime M. McIntyre.

Le camion-restaurant du Bangkok Foodtruck est venu à plusieurs reprises au Restigouche au courant de l’été et de l’automne. On se rappellera que l’entreprise avait fait couler beaucoup d’encre l’été dernier après s’être vu imposer des conditions faramineuses pour pouvoir opérer à Campbellton. La Ville lui chargeait en effet, une mesure décriée par plusieurs comme étant du protectionnisme à outrance (500$ l’heure jusqu’à un maximum de 5000$ par jour). Cette clause, enchâssée dans un arrêté municipal, n’a toujours pas été révisée à l’heure actuelle.

Le camion-resto aura finalement décidé de miser sur les communautés avoisinantes ayant des conditions moins imposantes.