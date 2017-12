30 jeunes de moins de 30 ans à surveiller

Le Nouveau-Brunswick ne manque pas de jeunes prometteurs qui battent des records, lancent des entreprises, créent de magnifiques oeuvres et changent notre société. Afin de souligner leur travail et leurs accomplissements, l’Acadie Nouvelle vous présente aujourd’hui sa traditionnelle liste des 30 francophones de moins de 30 ans à surveiller. Cette liste, dressée sans ordre particulier, a une fois de plus été complètement renouvelée cette année grâce aux nombreuses suggestions de nos lecteurs et lectrices.

Noémi Mallet

Joueuse de soccer, 20 ans

Cette athlète de haut calibre excelle sur le terrain et en salle de classe à l’Université de Mobile, en Alabama. Cette année, alors qu’elle brillait avec les Lady Rams – en comptant quatre buts et sept passes en 19 matches – elle a réussi à conserver une moyenne académique exceptionnelle de 3,95 sur 4,00. Cela lui a permis de remporter pour la deuxième année de suite le titre d’athlète-étudiante de la Southern States Athletic Conference.

Geneviève Latour

Étudiante et militante 29 ans

Cette étudiante à la maîtrise en travail social de l’Université de Moncton ne chôme pas. En plus d’être impliquée au sein de son conseil étudiant, elle travaille fort pour faciliter la réconciliation avec les peuples autochtones. Au cours des derniers mois, elle a entre autres organisé un café-monde, une cérémonie de hutte à sudation (sweat lodge) pour débutants et la levée des drapeaux mi’kmaq et malécite à l’occasion de la Journée nationale des autochtones.

Adrien Bouhtiauy

Scientifique en herbe, 17 ans

Cet élève de la 12e année de la Cité des jeunes A.-M. Sormany d’Edmundston a tiré son épingle du jeu en 2017 grâce à son projet de recherche sur la conservation d’organes avant la transplantation. Son travail lui a permis de remporter une médaille d’or à l’Expo-sciences provinciale francophone, en avril à Shippagan. Il a ensuite mis le cap sur l’Expo-sciences pancanadienne le mois suivant, en Saskatchewan. Ses efforts ont aussi été récompensés par le Conseil d’éducation de district du District scolaire francophone du Nord-Ouest, qui lui a remis un prix Honneurs et mérites.

Stéphanie Dugas,

Écrivaine, 27 ans

Cette jeune écrivaine originaire de Paquetville fait son petit bonhomme de chemin dans le monde de la littérature. Elle compte déjà quatre livres à son actif et un cinquième est en route. Deux de ses ouvrages ont tout d’abord été écrits par sa grand-mère, qui a toujours voulu que son travail soit publié. Avant que la maladie d’Alzheimer ne touche trop sa grand-mère, Stéphanie Dugas a retravaillé ses écrits et a réalisé son rêve.

Joey Nadeau

Étudiant et bénévole, 26 ans.

Ce citoyen de Baker-Brook, qui poursuit présentement ses études en éducation à l’Université de Moncton, a sa communauté à coeur et pas à peu près. En plus d’être pompier volontaire dans son coin de la province, il est impliqué auprès de la Chambre de commerce du Haut-Madawaska, de la Société historique et culturelle de Baker-Brook et du Centre d’apprentissage du Haut-Madawaska.

Zivi Richard, LGBTQ (Rogersville)

Militante LGBTQ2+, 25 ans

Après avoir décroché un diplôme en études féministes à l’Université d’Ottawa, elle a poursuivi ses études à l’Université York, où elle a complété une maîtrise en travail social. Elle est aujourd’hui de retour au Nouveau-Brunswick, où elle travaille comme agente de développement communautaire dans les écoles de Rogersville. Depuis novembre, cette militante féministe et LBGTQ2+ est présidente de l’organisme Rivière de fierté, qui organise la semaine de la Fierté à Moncton.

Alfred Bessawa

Entrepreneur, 28 ans

Ce jeune entrepreneur originaire du Cameroun a réussi son intégration avec brio depuis son arrivé à Moncton il y a quatre ans. Diplômé du CCNB et employé d’une entreprise de transport, il est le cofondateur d’une marque de vêtements inspirés des couleurs et des motifs africains, Design From Africa. Ses efforts ont été soulignés plus tôt cette année par La Ruche, le programme de mentorat pour immigrants du Grand Moncton.

Monica Dawn Thériault

Leader communautaire, 28 ans

La coordonnatrice du Réseau d’inclusion communautaire de la Péninsule acadienne, Monica Dawn Thériault, a le bien-être à coeur. Diététiste immatriculée dotée d’une longue feuille de route dans le domaine, elle trime dur pour améliorer la qualité de vie dans sa région et pour partager son savoir. Elle donne aussi un coup de main afin de faire naître la Coopérative agro-alimentaire du Nord-Est. Elle est aussi membre du conseil d’administration de l’Association des diététistes du N.-B. et de la Coalition pour l’équité salariale du N.-B.

Yzabo Landry

Entrepreneure, 26 ans

Cette véritable passionnée des animaux est la propriétaire du Paradis Mini-Ferme, une entreprise de la Péninsule acadienne En plus de venir à la rescousse d’animaux qui ont vu de meilleurs jours, Yzabo Landry accueille petits et grands dans sa ferme de Caraquet pour leur faire découvrir ses dizaines de bêtes et elle se déplace pour participer à divers événements. Ses efforts ont été reconnus en 2015 par la Chambre de commerce et du tourisme du Grand Caraquet, qui lui a remis le prix Jeune entrepreneur.

Christine Melanson

Artiste multidisciplinaire, 24 ans

Christine Melanson, de Moncton, s’est d’abord fait connaître comme violoneuse. Au cours des dernières années, ses élans créatifs l’ont amené vers de nouveaux horizons. Elle fait de plus en plus sa marque à titre d’auteure-compositrice-interprète. Après avoir lancé un premier album en 2016, intitulé Constellations, elle a été finaliste au Gala de la chanson de Caraquet en août dernier. Elle a aussi une belle plume et a été la Poète Flyée du Festival Frye au cours des deux dernières années.

Justin Roy

Étudiant et cinéaste, 18 ans

Justin Roy, un jeune cinéaste originaire de Saint-Quentin, poursuit présentement ses études à l’Université de Montréal. Il est voué à un bel avenir. Depuis quelques années, il enchaîne les productions promotionnelles et les courts métrages. Il a notamment capté des événements sportifs et réalisé des vidéos promotionnelles pour des entreprises et est en voie de réaliser son rêve de devenir un entrepreneur spécialisé en réalisation.

Andy Bastarache

Auteur-compositeur-interprète, 21 ans

Habitué de grandes scènes et doté d’une belle feuille de route dans le monde de la musique country, «Andy Bast» a tenté sa chance lors de la populaire émission télévisée québécoise La Voix en 2017. L’aventure de cet artiste originaire de Saint-Antoine a pris fin en quart de finale. Il a par la suite lancé son premier album anglophone, qui a connu pas mal de succès à l’échelle nationale. Il prépare présentement un premier album court en français.

Andy Bastarache lors de sa prestation à l’émission La Voix sur TVA. Gracieuseté: OSA Images et TVA Le 13 décembre 2016. L’écrivaine Stéphanie Dugas. Photo Gracieuseté Noémi Mallet, soccer Lady Rams de l’Université de Mobile en Alabama 2017. – Archives

Monica Bolduc

Artiste multidisciplinaire, 25 ans

Originaire d’Edmundston, Monica Bolduc est présentement finissante au programme d’art dramatique de l’Université de Moncton. Poète, comédienne, conteuse; elle se démarque dans plusieurs disciplines. En avril, elle a publié son premier recueil de poésie, Dead End, aux Éditions Perce-Neige. Elle a ensuite participé à la création du Cabaret Factum, présenté dans le cadre du festival Acadie Rock et de la pièce de théâtre montée par les finissants en art dramatique de l’U de M.

Samuel Thériault

Entrepreneur, 19 ans

Quelques jours avant de décrocher son diplôme du CCNB en gestion des petites et moyennes entreprises, ce jeune entrepreneur a ouvert un nouveau commerce à Memramcook. La crèmerie T’Cone a rapidement connu pas mal de succès, ce qui lui a valu le Prix des jeunes entrepreneurs de la Chambre de commerce de Memramcook en octobre. Son entreprise a récemment pris de l’ampleur avec le lancement de T’Cup, où Samuel Thériault et son équipe vendent du café et des beignes.

Maryse Nadeau

Avocate et militante féministe, 28 ans

La carrière de cette jeune avocate est déjà bien partie. Après avoir complété un baccalauréat spécialisé en Développement international et mondialisation à l’Université d’Ottawa avant de revenir au Nouveau-Brunswick étudier le droit à l’Université de Moncton. Elle est aujourd’hui conseillère juridique au ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux. En juin, elle a été élue à la présidence du Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick, un organisme dont elle était membre du conseil d’administration depuis 2014.

Élise Anne Laplante

Historienne de l‘art, commissaire indépendante, 25 ans

Élise Anne Laplante est l’une des intervenantes de la relève les plus actives dans le monde des arts en Acadie. De retour à Moncton après avoir étudié l’histoire de l’art à l’Université du Québec à Montréal, elle enchaîne les projets à titre de commissaire indépendante et de coordonnatrice d’événements. Elle a récemment présenté l’exposition Tombées dans les interstices, sur l’apport oublié de certaines femmes artistes acadiennes, et travaille présentement sur un projet sur l’histoire de l’art en Acadie, intitulé Images rémanentes.

Daniel Fallu

Étudiant et futur entrepreneur, 23 ans

Cet étudiant en chiropratique à l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) terminera ses études en avril prochain. En compagnie de sa conjointe, elle aussi étudiante en chiropratique, il prépare actuellement son retour à Dalhousie. Le couple prévoit y ouvrir une clinique l’automne prochain. L’entreprise visera à favoriser le bien-être dans la région.

Dominique Ratté

Entrepreneure, 26 ans

Cette jeune femme d’affaires de Moncton fait sa marque dans le milieu de la restauration. Elle est copropriétaire de Guacamole, une chaîne de bouffe mexicaine qu’elle a fondée en 2014 avec son père, Gilles. L’entreprise, qui met l’accent sur la réduction de son empreinte environnementale et sur l’approvisionnement local, compte déjà trois succursales. Dominique Ratté ne se contente pas de brasser des affaires et s’implique aussi dans sa communauté avec l’organisme Grands Frères Grandes Soeurs.

Ryan Wallace

Étudiant et militant, 26 ans

Cet étudiant à l’Université du Nouveau-Brunswick, originaire de la Première Nation malécite de Madawaska, détient un baccalauréat en psychologie et étudie présentement afin d’obtenir un deuxième diplôme en comptabilité et en finance. Fier de ses racines, il a été élu au poste de représentant autochtone à l’University of New Brunswick Student Union en octobre. Depuis peu, il sensibilise la population à la diversité sexuelle et de genre en parlant publiquement de son expérience d’homme trans.

Amélie Ferron-Roussel

Directrice de chambre de commerce, 24 ans

Depuis son entrée en poste, en 2016, cette jeune leader met les bouchées doubles pour dynamiser la Chambre commerce de Shippagan. Sous sa gouverne, la Chambre a organisé son premier Gala de reconnaissance en juin. L’organisme a maintenant le vent dans les voiles et présente une foule d’activités de toutes sortes. L’année 2018 s’annonce bien remplie pour Amélie Ferron-Roussel, qui prépare le lancement de sa propre entreprise d’organisation d’événements.

Christian Martin

Entrepreneur, 29 ans

Avant même d’avoir trente ans, cet entrepreneur originaire d’Edmundston se démarque dans le monde des affaires dans le Grand Moncton. Copropriétaire de quatre restaurants Thaïzone et Pannizza dans la région, il est aussi l’agent de développement de trois chaînes de restaurants dans les provinces de l’Atlantique et au Québec (Pür & Simple, The Fifth Ticket et Pannizza). Il n’a pas fini de faire sa place et prévoit lancer un nouveau projet de restauration à Moncton à l’été 2018.

Isabella Lemaire

Athlète, 15 ans

Cette jeune coureuse de Dieppe a connu une année du tonnerre en 2017. Lors des Jeux de l’Acadie, à Fredericton, elle a épaté la galerie en établissant de nouveaux records au 2000 m et au 1200 m. Quelques jours plus tard, aux Jeux de la francophonie canadienne, présentés à Moncton-Dieppe, Isabella Lemaire s’est démarquée en établissant de nouveaux records sur ces deux distances, en plus de remporter la médaille de bronze au 800 mètres.

Anthony Azard

Étudiant et journaliste, 19 ans

Ce communicateur en herbe originaire de Pointe-Verte fait présentement ses armes au sein des médias universitaires de l’Université de Moncton. En plus de signer des textes dans Le Front, il anime une émission quotidienne d’actualités, Le Point, sur les ondes de la radio étudiante CKUM FM. Au cours des dernières années, on l’a aussi vu s’impliquer au sein de la Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick et de la SNA, en plus d’être agent de recrutement des bénévoles pour les Jeux de la francophonie canadienne.

Tristian Gaudet

Militant et étudiant, 21 ans

Après un an passé à la vice-présidence de la Fédération des étudiantes et étudiants du Campus universitaire de Moncton (FÉÉCUM), Tristian Gaudet a pris les commandes du principal groupe étudiant francophone de la province en 2017. Cet étudiant en administration des affaires, originaire de Dieppe, milite activement pour les droits des étudiants et se fait petit à petit un nom sur la scène provinciale.

Tristian Gaudet – Archives Monica Bolduc travaille à la création du Cabaret Factum. – Archives Élise Anne LaPlante en pleine recherche dans les archives de la Galerie Louise-et-Reuben-Cohen. – Archives

Vanessa Borris

Designer, styliste et costumière, 27 ans

Cette créatrice originaire de Saint-Quentin et aujourd’hui établie à Montréal a réussi une percée importante dans le milieu de la mode en 2017. Après avoir réalisé les costumes de deux vidéoclips (de Joseph Edgar et de Maritza), elle a participé à la création de vêtements qui ont été portés sur les tapis rouges des galas Artis, des Gémeaux et de l’ADISQ. L’année 2018 s’annonce emballante pour Vanessa Borris, qui prépare la confection d’une gamme de vêtements de luxe pour le grand public.

Charles MacDougall

Activiste et communicateur, 23 ans

Ce jeune leader originaire de la Nouvelle-Écosse et aujourd’hui établi à Moncton en a beaucoup dans son assiette. En plus d’être le responsable du marketing du Festival international de cinéma francophone et l’adjoint à la production et à la programmation du Festival Frye, il est également le coordonnateur des médias et des relations publiques de Rivière de la fierté.

Samuel Lefrançois

Scientifique en herbe, 16 ans

Passionné de sciences, Samuel Lefrançois a brillé en 2017 grâce à son projet de recherche sur une espèce de canard, le harle huppé. En décrochant la deuxième position lors de l’Expo-sciences francophone du Nouveau-Brunswick, en avril à Edmundston, ce jeune de Bathurst a obtenu son billet pour la compétition nationale. Le mois suivant, lors de l’Expo-sciences pancanadienne, présentée en Saskatchewan, il a remporté la médaille de bronze dans la catégorie Prix d’excellence – intermédiaire.

Xavier B. Gould

Artiste multidisciplinaire, 23 ans

Xavier B. Gould a explosé sur la scène culturelle acadienne en 2017. Son personnage humoristique Jass-Sainte Bourque, un alter ego caricatural qui aime bien fabriquer des bandeaux colorés et boire du «lait de ville» (au lieu du «lait de moose») fait fureur sur le web. Ce jeune créateur a plus d’une corde à son arc. Au cours des derniers mois, on l’a notamment vu participer au Cabaret Factum, présenté dans le cadre du festival Acadie Rock et à un court métrage présenté dans le cadre du FICFA.

Marie-Claude Gagnon

Bibliothécaire, 25 ans

Originaire de la Péninsule acadienne, Marie-Claude Gagnon oeuvre maintenant à Beresford, où elle est la directrice de la bibliothèque publique

Mgr-Robichaud. Dès son entrée en poste, en 2016, elle s’est mise à organiser de nouvelles activités et à redynamiser la bibliothèque. Elle a entre autres lancé l’initiative «100 bonnes actions» afin de favoriser l’entraide et le partage. Établie dans la région Chaleur, Marie-Claude Gagnon continue de s’impliquer dans son coin natal et est la vice-

présidente du Festival des pêches et de l’aquaculture du Nouveau-Brunswick, à Shippagan.

Marc-André LeBlanc

Gestionnaire, 27 ans

De retour à Moncton après des études de deuxième cycle à l’Université Ottawa, Marc-André LeBlanc est entré en poste à titre de directeur général de la Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick (FJFNB) en février 2016. Cet organisme, qui demeure l’un des plus dynamiques de la société civile acadienne, poursuit son essor avec ce jeune leader à la tête de son équipe d’employés.