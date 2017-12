Pauvreté: les libéraux n’obtiennent pas la note de passage

Le Front commun pour la justice du Nouveau-Brunswick attribue la note de 4,4 sur 10 au gouvernement de Brian Gallant dans sa lutte contre la pauvreté en 2017.

Le Nouveau-Brunswick a vu sa part d’échecs et de réussites durant les 12 derniers mois, conclut le bilan 2017 sur la pauvreté du Front commun pour la justice du Nouveau-Brunswick.

Les bons coups d’abord: en avril, les libéraux ont fait passer le salaire minimum de 10,65$ à 11$ l’heure, et ont promis de l’indexer au coût de la vie en 2018. En août et en décembre, le gouvernement a annoncé des investissements de dizaines de millions de dollars afin d’améliorer les services de garde. De plus, Fredericton a mis en place une table ronde pour la mise en oeuvre d’une stratégie sur le vieillissement.

Le Front commun pour la justice du Nouveau-Brunswick ne voit cependant pas tout en rose. Quatre des huit volets évalués dans le bilan ont obtenu une note de 5 sur 10 ou moins.

La note la plus basse a été donnée au plan de la réduction de la pauvreté. Le volet a obtenu le pointage le plus bas de l’échelle du Front commun, soit 1 sur 10. Le faible score est dû en grande partie à la décision du gouvernement en septembre de transférer la responsabilité du plan au ministre du Tourisme, John Ames.

«Le ministère du Tourisme n’a absolument rien à faire avec la pauvreté. Le ministère du Développement social aurait été la place normale: il touche le bien-être social et il touche le logement, entre autres», affirme Jean-Claude Basque, coordonnateur provincial du Front commun.

Un porte-parole de la Société d’inclusion économique et sociale, Marc Gosslin, a fait savoir qu’un rapport d’étape sur le plan de réduction de pauvreté sera publié en janvier.

Le Front commun a accordé un score de 2 sur 10 au programme de l’aide sociale. Il décrit l’an 2017 comme «une année perdue». Le taux de base pour les individus aptes au travail stagne depuis 2010, à 6444$ par an. L’organisme souligne que «s’il avait au moins augmenté au taux d’inflation, le taux de base d’aujourd’hui serait de 7 185 $». La perte de pouvoir d’achat place ces personnes, qui peinent déjà à subvenir à leurs besoins «dans une situation critique». Le taux pour les trois autres catégories stagne depuis 2014, entre 9100$ et 11 900$.

Le Front commun a aussi donné une mauvaise note au régime de médicaments du Nouveau-Brunswick, soulignant qu’il coûte «beaucoup trop cher».

De plus, il a donné un faible score au programme de logement social, affirmant qu’il y a eu «un manque de progrès réel». La liste d’attente pour un logement subventionné a passé de 5800 à 5100, de mars 2016 à mars 2017

«Le gouvernement a diminué légèrement la liste d’attente pour un logement social, mais celle-ci est toujours trop longue», peut-on lire dans le rapport.

Johanne Petitpas, coprésidente communautaire de l’organisme, souhaite convaincre les partis politiques à inclure la lutte contre la pauvreté dans leur campagne électorale. Les prochaines élections provinciales auront lieu en septembre 2018.

«Nous exhortons le premier ministre Gallant de faire de la réduction de la pauvreté une priorité dans son prochain budget et dans son programme électoral. Les inégalités sociales et la pauvreté coûtent cher économiquement, socialement et sur le plan humain. Ce gouvernement doit être proactif et investir dans la réduction de la pauvreté.»

—

Notes par secteur, sur 10

Service de garde: 7

Conditions des aînés: 7

Revenu des employés: 5,5

Équité salariale: 5,5

Logement social: 4

Plan de médicaments: 3

Aide sociale: 2

Plan de réduction de pauvreté: 1