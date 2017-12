2018, une année de grands changements pour le monde municipal

Luc Desjardins, maire de Petit-Rocher et président de l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick. - Archives

D’importants changements sont à prévoir dans le monde municipal. De nouvelles lois sur la gouvernance locale et sur l’urbanisme entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

La nouvelle Loi sur la gouvernance locale et la Loi sur l’urbanisme vont remplacer la Loi sur les municipalités et l’ancienne Loi sur l’urbanisme à compter de 2018.

Les nouvelles lois garantissent plus d’autonomie et de liberté aux gouvernements locaux, qui vont disposer d’un plus grand pouvoir pour adopter des arrêtés sur des enjeux locaux.

«C’est une nouvelle approche. La loi va reconnaître les municipalités comme étant un palier du gouvernement, ce qui fait en sorte qu’on a des champs de compétences dans lequel on peut agir maintenant. L’ancienne loi était restrictive. Cette loi est plus permissive», commente Luc Desjardins, maire de Petit-Rocher et président de l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick.

Parmi les autres changements à venir: davantage d’autorité en matière de développement économique.

Les municipalités auront la capacité d’offrir des terrains à des entreprises sous leur valeur marchande pour promouvoir le développement et le droit de soutenir des entreprises en leur accordant des subventions.

«Il y a des dispositions qui permettent aux municipalités de subventionner le développement économique. On n’avait pas le droit de le faire avant.»

Le processus permettant d’ajouter des services dans les districts de services locaux (DSL) lorsque les citoyens en font la demande a aussi été simplifié.

Même s’il se dit heureux des changements à venir, M. Desjardins craint que la loi avantage les plus grandes municipalités.

«Dans une petite municipalité, ça ne changera peut-être pas grand-chose au quotidien, alors c’est vraiment dans les plus grandes municipalités où ça pose de nouveaux enjeux. (..) On ne veut pas revenir à l’époque où les municipalités avec de grands moyens faisaient compétition aux petites municipalités pour attirer des entreprises. Il va falloir garder un œil là-dessus.»

La révision des lois était attendue depuis longtemps par l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick et le Parti libéral en avait fait une promesse électorale en 2014.

«L’actualisation de ces lois était l’un de nos engagements électoraux. Nous avons écouté les Néo-Brunswickois et pris le temps nécessaire pour bien faire le travail», a dit Serge Rousselle, ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux, lorsque la loi a été adoptée en février.