Une femme de Tracadie ne veut plus de ventres vides à l’école!

Selon un récent sondage national, un enfant sur cinq au Canada risque d’arriver à l’école sans avoir mangé de petit déjeuner. Wanita McGraw, de Tracadie, ne veut plus qu’un enfant de la Péninsule acadienne entame sa journée le ventre vide.

La Fondation des petits déjeuners de la Péninsule acadienne a officiellement été incorporée au début décembre, mais l’idée germe dans la tête de Wanita McGraw, présidente de l’organisme, depuis plusieurs années.

«Sans blague, ça fait au moins 10 ans que j’en parle. C’est un projet qui me tient vraiment à cœur. Ça me touche beaucoup le fait qu’il y a des enfants qui ne déjeunent pas», dit Mme McGraw.

De nombreuses écoles de la Péninsule acadienne ont déjà mis sur pied des programmes pour offrir des repas chauds aux élèves. L’un des objectifs de la fondation est de soutenir des démarches existantes.

«Je voudrais régler ce problème pour de bon. Il y quand même de très belles choses qui se passent dans les écoles. Notre but est d’aller là où il y a moins de ressources.»

Wanita McGraw, présidente de la Fondation des petits déjeuners de la Péninsule acadienne. Acadie Nouvelle: David Caron

Selon le 4e sondage annuel «Des petits déjeuners pour des meilleures journées», mené par le groupe Kellogg, un enfant sur cinq risque d’aller à l’école le ventre vide. Les conséquences sont réelles. Les élèves qui ont faim sont plus à risque de connaître des problèmes de concentration et de comportement et ils sont plus susceptibles d’intimider leurs paires. La faim entraîne aussi des répercussions sur les résultats scolaires.

«Ça devient un problème de société. Un enfant qui ne déjeune pas, c’est notre responsabilité. S’il ne déjeune pas, il n’apprend pas. S’il n’apprend pas, il va avoir de la difficulté en salle de classe et donc il est plus à risque de décrocher. Il y a vraiment un effet boule de neige», croit Mme McGraw

Le projet a pris du galon il y a quelques années, à la suite des États généraux de la jeunesse de la Péninsule acadienne, une démarche entreprise par le groupe Avenir Jeunesse de la P.A. Le but de cette initiative était de mobiliser les jeunes ainsi que des intervenants communautaires et gouvernementaux pour qu’ils élaborent un plan stratégique 2015-2035.

La création d’un programme de petits déjeuners dans l’ensemble des écoles de la Péninsule acadienne faisait partie des priorités retenues lors de cet exercice.

À la suite de cet événement, Avenir Jeunesse a commencé à jeter des bases pour trouver une solution à ce problème. Ils ont invité Wanita McGraw à faire partie d’un comité.

«Ils savaient que c’est un projet qui me tenait à cœur depuis longtemps.»

Depuis 2015, les membres du comité ont passé beaucoup de temps sur le terrain. Ils ont notamment passé du temps à Montréal pour observer le fonctionnement du Club des petits déjeuners, un organisme à but non lucratif.

«On a même été dans les écoles servir des déjeuners. On voulait mieux comprendre comment ça fonctionne.»

Avec cette information en main, un projet pilote a vu le jour cet automne à l’école René-Chouinard de Lagacéville. Un deuxième projet pilote sera lancé en janvier à l’école L’Étincelle de Sainte-Marie-Saint-Raphaël.

«C’est pour voir ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins bien.»

Plusieurs projets en 2018

Maintenant que la Fondation des petits déjeuners de la Péninsule acadienne est incorporée, la prochaine étape demeure l’obtention d’un numéro de charité.

«Si on veut pouvoir aller chercher des sous pour avoir une fondation viable, on se doit de tout faire en bonne et due forme. On attend notre numéro de charité, mais ça peut prendre du temps. Ça va nous ouvrir une porte de plus parce qu’une entreprise peut nous faire un don et ça passe comme une dépense, mais un individu qui veut faire un don ne pourrait pas obtenir un crédit d’impôt.»

En janvier, Mme McGraw doit aussi rencontrer des représentants de Nourishing Minds New Brunswick, un organisme anglophone semblable à la fondation qui œuvre principalement dans le sud de la province.

«Ils aimeraient qu’on crée un organisme provincial.»