L’incendie du Bronx aurait été allumé par un enfant qui jouait avec un four

L’incendie résidentiel le plus meurtrier de New York depuis des décennies aurait été allumé par un enfant qui jouait avec un four, a révélé vendredi le maire de New York Bill de Blasio.

Le brasier s’est répandu en quelques minutes à peine à tous les étages d’un édifice à logements du Bronx, tuant 12 personnes, dont quatre enfants.

Parmi les victimes décédées dans cette tragédie survenue jeudi soir se trouvent des fillettes de 1, 2 et 7 ans, ainsi qu’un garçon dont l’âge n’a pas été révélé.

M. de Blasio a mentionné que certains blessés luttent toujours pour leur vie. Il a ajouté que les premiers répondants ont sauvé au moins 12 vies.

Le commissaire aux incendies Daniel Nigro a qualifié le feu d' »historique par sa magnitude », en raison du nombre de vies qu’il a emportées.

En excluant les attaques terroristes du 11 septembre 2001, il s’agit de l’incendie le plus meurtrier depuis 1990, alors que 87 personnes avaient perdu la vie dans l’incendie d’un club social du Bronx.

Le brasier a pris naissance tout juste avant 19h, jeudi soir, au premier étage de l’édifice de 20 logements comptant cinq étages. Il s’est rapidement répandu à toute la structure centenaire située à proximité du zoo du Bronx.

Quelques locataires ont réussi à fuir par les escaliers de secours. Mais les flammes se sont répandues à une telle vitesse que plusieurs résidents n’ont même pas eu le temps de sortir de leur logement.

La cause de l’incendie n’a pas encore été déterminée. Environ 170 pompiers ont été mobilisés pour combattre les flammes.