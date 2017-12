Ce que votre portefeuille vous réserve en 2018

Une fois l’année 2018 arrivée, les Néo-Brunswickois devront se résoudre à débourser quelques dollars supplémentaires pour l’achat de certains biens et services et lorsque viendra le temps de verser taxes et cotisations aux différents paliers de gouvernement.

Ainsi, de nombreux résidents de Dieppe, de Grand-Sault, de Fredericton, de la Péninsule acadienne et du comté de Kent ont appris au cours des derniers jours que leur facture d’impôt foncier ou du service d’eau et égout allait grimper de quelques dizaines de dollars en 2018.

Le coût d’un panier d’épicerie des consommateurs néo-brunswickois devrait également augmenter l’année prochaine, selon le plus récent Rapport canadien sur les prix alimentaires à la consommation.

Selon les experts à l’origine du rapport, la hausse envisagée en 2018 équivaut à 348$ pour une famille moyenne.

Ces différentes hausses de prix pourraient toutefois être compensées par une hausse salariale moyenne de 2,6% qui est prévue en 2018 pour les travailleurs néo-brunswickois.

Le gouvernement donne et reprend des dollars

Le gouvernement canadien sera généreux à certains égards et haussera en même temps certaines cotisations en 2018.

Par exemple, les prestations de l’allocation canadienne pour enfants qui seront versées de juillet 2018 à juin 2019 augmenteront de 1,5%. Ce sont 80$ par année de plus pour chaque enfant admissible à cette allocation.

Les taux de cotisation à l’assurance-emploi des travailleurs seront toutefois haussés l’an prochain.

L’augmentation sera de 3 cents pour les employés, alors que le nouveau taux de cotisation sera fixé à 1,66$ par tranche de 100$ de rémunération assurable.

Le gouvernement a de plus décidé de bonifier certains crédits d’impôt et d’en faire disparaitre certains autres, comme les crédits d’impôt pour la condition physique et les activités artistiques des enfants.

Conduite automobile et immatriculation

Les automobilistes du Nouveau-Brunswick auront droit à un certain répit alors qu’il n’y aura pas de changements au coût d’obtention d’un permis de conduire ou de l’immatriculation des véhicules en 2018.

Énergie NB

L’incertitude plane toujours en ce qui a trait à la facture mensuelle d’électricité.

Énergie NB a déposé une demande générale de tarifs auprès de la Commission de l’énergie et des services publics qui, si elle est approuvée, fera grimper la facture des Néo-Brunswickois de 2%, ce qui équivaut à environ 4$ par mois pour une famille moyenne.

Une audience sur la demande générale de tarifs auprès de la Commission de l’énergie et des services publics doit avoir lieu en février 2018.

Transports en commun

Codiac Transpo augmentera ses tarifs pour ses clients de la région de Moncton à compter du 1er janvier 2018.

Ainsi, les divers laissez-passer mensuels et cartes à perforer subiront une hausse mensuelle d’un dollar.

Le tarif en argent comptant demeurera toutefois stable à 2.50$.

Les commissions Saint John Transit et Fredericton Transit ont pour leur part indiqué qu’il n’y aurait pas de hausses de tarif en 2018.

Divertissements

Le géant des télécommunications Bell a indiqué qu’il n’y avait pas de hausse de tarif d’envisagée en 2018, pour l’instant.

Les consommateurs pourront donc continuer de naviguer sur le web, d’écouter leurs émissions de télé favorites et de communiquer avec leurs proches au même tarif qu’en 2017.

Son grand rival Rogers n’a toutefois pas voulu dévoiler à l’Acadie Nouvelle ses intentions à cet égard.

De son côté, la Société des loteries de l’Atlantique a indiqué qu’elle ne prévoyait pas augmenter le prix de ses différentes loteries en 2018.