Des procès marquants en 2017

L’année 2017 a amené son lot de procès et de dossiers juridiques marquants au Nouveau-Brunswick. En voici quelques-uns qui ont retenu l’attention ces derniers mois.

Une histoire de bière

La lutte de Gérard Comeau – cet homme mis à l’amende en 2012 pour avoir apporté plus de 344 bouteilles de bière et 3 bouteilles de spiritueux du Québec au Nouveau-Brunswick – a continué à faire jaser cette année. On se rappelle qu’avec l’aide d’un avocat du Restigouche, il avait contesté la contravention en 2015 et eu gain de cause en Cour provinciale en 2016. L’affaire s’est retrouvée en Cour suprême du Canada plus tôt ce mois-ci et a retenu l’attention partout au pays parce qu’une décision favorable à Gérard Comeau pourrait mener à la disparition de plusieurs barrières au commerce entre les provinces.

Rino Volpé – Archives

Rino Volpé triomphe contre le gouvernement

L’ex-PDG du Réseau de santé Vitalité, Rino Volpé, a remporté une importante victoire contre le gouvernement en Cour du Banc de la Reine en juin. Mis à la porte en 2014 par le ministre de la Santé, Victor Boudreau, il estimait que son congédiement avait été fait sans motif valable. Il demandait donc qu’on lui verse les sommes prévues dans son contrat en cas de rupture. Un magistrat a rendu un jugement sommaire en sa faveur et a tranché que Fredericton devait lui verser 18 mois de salaire, des intérêts de 80 000$ et des dépenses de 22 525$. La facture totale s’est élevée à au moins 627 525$. Le gouvernement a choisi de ne pas porter cette décision en appel.

Yvon Arsenault – Archives

Des ex-prêtres catholiques dans la tourmente

Le dossier des abus sexuels commis par des représentants de l’Église catholique contre des personnes mineures est demeuré à l’avant-plan de l’actualité en 2017. L’ex-curé Yvon Arsenault, qui avait plaidé coupable à plusieurs chefs d’accusation de nature sexuelle en 2016 pour des gestes commis dans les années 1970 et 1980, a été condamné à quatre ans de prison en février.

De nouvelles accusations criminelles ont été portées contre lui en mai.

Pendant ce temps, les poursuites intentées par des victimes alléguées de prêtres catholiques ont continué à s’empiler en Cour du Banc de la Reine. Elles se comptent maintenant par dizaines.

Danny Sonier – Archives

«We don’t speak French»

Danny Sonier et sa soeur Murielle ont remporté une victoire en Cour du Banc de la Reine, à la fin novembre. Ces francophones poursuivaient Ambulance Nouveau-Brunswick (ANB) parce qu’ils pas été servis en français par des ambulanciers lorsque Danny Sonier a subi une crise d’hypoglycémie en 2013 à Moncton.

Les Sonier et leur avocat, le spécialiste des droits linguistiques Michel Doucet, en sont venus à une entente à l’amiable avec ANB. Dans l’entente, approuvée par un juge, ANB s’engage à mettre en oeuvre des mesures concrètes pour respecter ses obligations en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés et de la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick.

GRC – Archives

Fusillade de Moncton: la GRC dans l’eau chaude

La GRC s’est retrouvée sur le banc des accusés l’été dernier dans la foulée de la fusillade de Moncton, survenue le 4 juin 2014 et ayant coûté la vie à trois policiers. Elle était accusée d’avoir violé le Code canadien du travail en ne fournissant par les armes et la formation nécessaire à ses agents. À la fin septembre, la GRC a été reconnue coupable aux quatre chefs d’accusation qui pesaient contre elle. Elle connaîtra sa peine en janvier. L’amende maximale dont elle pourrait écoper est d’un million de dollars.

Michel Vienneau – Archives

L’affaire Michel Vienneau

Le dossier de Michel Vienneau, un homme d’affaires de Tracadie abattu le 12 janvier 2015 par des policiers municipaux de Bathurst, a connu d’importants revirements en 2017. En février, toutes les accusations qui pesaient contre les deux agents impliqués dans sa mort ont été abandonnées à l’issue de leur enquête préliminaire. Une révision judiciaire a été effectuée, mais la décision de première instance a été maintenue. Le Bureau des poursuites publiques a par la suite annoncé qu’il n’allait pas porter l’issue de cette révision en appel. À la fin novembre, le gouvernement provincial a ordonné au coroner en chef de mener une enquête sur la mort de Michel Vienneau. L’enquête en question ne devrait pas avoir lieu avant la deuxième moitié de 2018.

Dennis Oland – Archives

La saga Oland

En 2015, Dennis Oland a été reconnu coupable du meurtre non prémédité de son père, Richard. Puis, en 2016, il a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant d’avoir passé dix ans derrière les barreaux. Cette saga a connu un revirement de situation à la fin de 2016, lorsque la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick a ordonné la tenue d’un nouveau procès. La Couronne et la défense ont déposé des demandes d’autorisation en appel de cette décision à la Cour suprême du Canada. En juillet 2017, le plus haut tribunal du pays a refusé ces deux demandes. Dennis Oland devra donc subir un nouveau procès à une date ultérieure.

Gabriel Cyr – Archives

L’acquittement de Gabriel Cyr

En février dernier, Gabriel Cyr a été acquitté en Cour du banc de la Reine. Il était accusé d’homicide involontaire relativement à la mort d’un autre jeune homme, Ricky Cyr, survenue en janvier 2015, quelques jours après une altercation à la sortie d’un bar de Saint-Jacques. Le juge Larry Larry a déterminé que la Couronne n’a pas pu démontrer hors de tout doute que le coup de poing porté au visage de Ricky Cyr par Gabriel Cyr n’avait pas été porté en légitime défense comme le soutenait ce dernier.

Trafic de cocaïne: deux Acadiens coupables

En octobre, Michelle LeBlanc et Luc LeBlanc (l’ancien copropriétaire d’un bar du centre-ville de Moncton, le Old Cosmo) ont été reconnus coupables par un jury d’avoir comploté pour transporter près de 16 kg de cocaïne du Mexique à Moncton. Leur procès, suivi de près par les médias, a duré huit semaines.

Les autorités leur reprochaient d’avoir comploté avec deux autres individus. Ces derniers avaient été arrêtés au Texas en janvier 2013 avec 14 paquets de drogue dissimulés dans les murs de la salle de bain du véhicule récréatif dans lequel ils se trouvaient.

Jean-Yves Landry (à gauche) et son fils Yannick Landry – Archives

Envoyés en taule pour avoir battu un homme à mort

Yannick Landry et Jean-Yves Landry ont connu leur sort en 2017. Ce duo père-fils était accusé d’avoir battu à mort Stéphane Lévesque à coups de bâton de baseball en février 2016.

Ils avaient voulu le passer à tabac parce qu’une membre de leur famille leur avait dit que Lévesque l’avait droguée et agressée sexuellement (des allégations qui se sont avérées non fondées). Les Landry ont fini par plaider coupable chacun à une accusation d’homicide involontaire et ont été envoyés en taule respectivement pour 11 ans et 5 ans.