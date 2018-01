64 courageux pour la 31e Baignade des ours polaires

La journée était ensoleillée et pas trop venteuse pour la soixantaine de personnes venues se jeter dans l’eau glaciale, à la marina de Tracadie, lundi après-midi, afin de débuter l’année 2018 du bon pied.

Le thermomètre dans le trou d’eau de quatre pieds sur huit pieds a enregistré une température de deux degrés. L’ambiance était à la rigolade pour les participants et les dizaines de curieux venus observer ces personnes de tous les âges sauter dans l’eau froide. Le plus jeune inscrit avait cinq ans et le plus vieux, 78 ans.

Une bande de jeunes femmes particulièrement de bonne humeur en provenance de Paquetville se sont fait remarquer avec leurs couronnes sur la tête, qui portaient l’inscription «Happy New Year», et qu’elles ont distribuées à volonté. Maryse Thériault, qui vient à l’événement depuis six ans, nous a partagé ses trucs, un sourire en coin.

«Il faut décider ça sur la brosse la veille et après ça… c’est la façon de se rhabiller après le saut. Il faut que tu te rhabilles au plus vite parce que sans ça, tu as le temps de geler. Et après ça bien… tu prends un petit café magique et tu retournes chez vous», lance-t-elle.

La 31e Baignade des ours polaires, à Tracadie. – Acadie Nouvelle: Anne-Marie Provost

Christophe Bescond, un montréalais en visite dans la famille de sa conjointe, fait partie de ceux qui se sont décidés à la dernière minute alors qu’il célébrait le Nouvel An.

«Nous avons décidé ça hier soir, en fin de soirée. C’est ma conjointe qui a décidé que j’allais sauter. C’est une promesse de la veille du jour de l’An», dit-il en souriant.

Des gens de tout âge se sont lancés dans l’eau, lundi après-midi. Le jeune Félix Brideau-Légère, âgé 13 ans, de Tracadie, en était à sa troisième année.

«C’est spécial, surtout que c’est seulement une fois par année, on essaye de ne pas trop manquer ça. C’est beaucoup d’adrénaline», dit-il.

Beaucoup de curieux étaient sur place pour observer les baigneurs et encourager leurs proches. Peu d’entre eux avaient eu le courage d’affronter l’eau froide et préféraient regarder le spectacle, parfois franchement comique, des gens qui entrent dans l’eau.