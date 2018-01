Une «bombe météorologique» se dirige vers l’est du N.-B.

Selon Environnement Canada, l’importante tempête prévue jeudi affectera particulièrement l’est du Nouveau-Brunswick.

Tôt mardi, l’agence météorologique gouvernementale était un peu plus en mesure d’évaluer l’ampleur de la tempête en provenance de la côte est américaine et qui est déjà qualifiée de «bombe météorologique».

Selon les nouveaux modèles de prévision, Environnement Canada estime que la tempête s’approchera depuis le sud et passera sur le centre de la Nouvelle-Écosse dans la nuit de jeudi à vendredi.

Environnement Canada a émis mardi un bulletin météorologique spécial pour toutes les régions du Nouveau-Brunswick. Les répercussions possibles de cette tempête sont des pannes d’électricité et des conditions routières qui vont se détériorer.

D’importantes précipitations sont prévues dans l’ensemble du Nouveau-Brunswick. La neige devrait commencer à tomber jeudi en mi-journée et se propagera vers le nord de la province.

«C’est jeudi soir que l’on va avoir les pires conditions, avec de bonnes accumulations de neige. Partout, ce ne sera pas beau, mais les gens qui habitent les régions de Miramichi, de Fredericton et de la Péninsule acadienne vont particulièrement goûter à cette tempête», prévient Claude Côté, météorologue à Environnement Canada.

Pour l’instant, Environnement Canada prévoit de 20 à 25 cm de neige pour la majeure partie de la province.

«Dans les régions plus au sud, les précipitations sous forme de neige pourraient se changer en pluie», précise Claude Côté.

De fait, le mercure pourrait grimper jeudi jusqu’à 1°C dans les régions de Saint-Jean et de Moncton.

La chaîne spécialisée MétéoMédia prévoit pour sa part jusqu’à 30 cm de neige jeudi pour la région de la Péninsule acadienne et des précipitations records pouvant aller jusqu’à 45 cm pour le Grand Moncton.

Environnement Canada parle de conditions météorologiques qui s’apparentent à un blizzard, avec des vents du nord-est qui gagneront en intensité pour atteindre 90 km/h dans les régions côtières tard jeudi après-midi ou jeudi soir.

Qui plus est, ces vents changeront de direction dans la nuit de jeudi à vendredi et des vents forts du nord-ouest persisteront sur la province.

Environnement Canada prévoit que ces vents forts et la neige réduiront la visibilité et auront de possibles répercussions sur les côtes qui seront sous l’effet de grosses vagues et de niveaux d’eau élevés.