Les grands disparus de l’année 2017

Plusieurs personnalités publiques néo-brunswickoises nous ont quittées en 2017. Afin de souligner leur mémoire et se rappeler de leurs contributions, l’Acadie Nouvelle vous présente aujourd’hui un survol sommaire de quelques-unes d’entre elles.

Denis Richard

1961-2017

L’auteur-compositeur-interprète et comédien Denis Richard, l’un des artistes acadiens les plus marquants de sa génération, a été emporté par le cancer le 28 août à l’âge de 55 ans. Lauréat du Gala provincial de la chanson de Caraquet en 1979 et du Festival de la chanson de Granby en 1993, il a par la suite connu une carrière longue et couronnée de succès. On lui doit notamment les pièces indémodables Cap Enragé (coécrite avec Zachary Richard) et Petit-Rocher.

Aurore Thériault

1955-2017

La réalisatrice et leader communautaire Aurore Thériault a été emportée par un cancer le 28 mars à l’âge de 61 ans. Au cours de sa carrière, elle a entre autres été la coordinatrice du Studio Acadie de l’Office national du film, la présidente du conseil d’administration du Festival international de cinéma francophone en Acadie, la directrice du Comité d’accueil, d’intégration et d’établissement des nouveaux arrivants de la Péninsule acadienne ainsi que la directrice générale du Salon du livre de la Péninsule acadienne.

Jean-Guy Rioux

1940-2017

Le bâtisseur acadien Jean-Guy Rioux est décédé le 18 janvier à l’âge de 76 ans. Au cours de sa longue carrière, il a entre autres été vice-recteur du campus de Shippagan de l’Université de Moncton, président de la Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada, de l’Association canadienne des éducateurs de langue française, de la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick, du Congrès mondial acadien 2009 ainsi que du conseil d’éducation du District scolaire francophone nord-est.

Gérald R. Martin

1936-2017

Le vétéran du monde de la politique municipale Gérald Martin est décédé le 6 décembre à l’âge de 81 ans. De 1971 à 1992 et par la suite de 2001 à 2008, il a été maire de Sainte-Anne-de-Madawaska. Au cours de sa longue carrière, il a notamment été impliqué très activement dans le hockey mineur.

Alma-Jeanne Morrison – Gracieuseté

Alma-Jeanne Morrison

1957-2017

La conseillère municipale de Petit-Rocher, Alma-Jeanne Morrison, est a été emportée par le cancer, le 30 mai, à l’âge de 60 ans. Élue pour la première fois au conseil municipal de sa communauté en 2012, elle a ensuite été réélue en 2016 pour un deuxième mandat de quatre ans. Elle a notamment occupé la présidence du Festival des rameurs de Petit-Rocher pendant de nombreuses années.

Les francophones de Saint-Jean pleurent le décès du père Louis Charles Vermeersch – Gracieuseté

Louis Charles Vermeersch

1920-2017

Le père Louis Charles Vermeersch, l’un des principaux architectes de la présence francophone à Saint-Jean, est décédé le 17 mars à l’âge de 96 ans. Originaire de la Belgique, il est arrivé au Nouveau-Brunswick dans les années 1960, il a été actif dans le Nord pendant de nombreuses années avant de s’établir dans le Sud-Ouest. À Saint-Jean, il a contribué à l’établissement du Centre scolaire communautaire Samuel-de-Champlain et à la construction de l’église Saint-François-de-Sales.

J. Robert Howie

1929-2017

L’avocat et ex-politicien J. Robert Howie est décédé le 27 novembre dernier à l’âge de 88 ans. Élu pour la première fois en 1972 dans la circonscription fédérale de York-Sunbury sous la bannière progressiste-conservatrice, il a été réélu à quatre reprises par la suite et est resté en poste jusqu’en 1988. Au cours de sa longue carrière politique il a notamment été le ministre d’État aux Transports de 1979 à 1980.

Raymond Haché

Raymond Haché

1929-2017

L’ex-conseiller et ex-maire de Shippagan, Raymond A.H. Haché, est décédé le 31 juillet à l’âge de 88 ans. Après avoir fait carrière dans les Forces armées canadiennes, dans les pêches et dans la tourbe, il s’est lancé en politique municipale. Il a été conseiller pendant trois ans et ensuite maire de 1995 à 2004.

Gérard Haché – Archives

Gérard Haché

1925-2017

L’ex-politicien et homme d’affaires Gérard Haché est décédé le 22 septembre à l’âge de 92 ans. Il a notamment été conseiller municipal à Bathurst, président d’une commission scolaire et président du conseil d’administration de l’hôpital de Tracadie. En 1967, il a été élu député de Gloucester à l’Assemblée législative sous la bannière libérale. Il a gardé ce poste jusqu’en 1970.

Le gendarme Francis Deschênes. – Gracieuseté

Francis Deschênes

1982-2017

Le gendarme Francis Deschênes est décédé le 12 septembre à l’âge 35 ans d’un tragique accident de la route survenu près de Memramcook alors qu’il prêtait assistance à des automobilistes. Ce policier, né à Edmundston et surnommé «Frank», s’était joint à la GRC en 2004 et était basé en Nouvelle-Écosse. Au cours de sa carrière, il a notamment été membre du Carrousel et des Opérations tactiques spéciales.

Bélonie Mallet – Gracieuseté

Bélonie Mallet

1936-2017

L’ancien directeur général de la Caisse populaire de Shippagan, Bélonie Mallet, est décédé le 18 août à l’âge de 80 ans. À la fin des années 1970, il a piloté le retrait de cette institution de la Fédération des caisses populaires acadiennes. La Caisse populaire de Shippagan a connu un essor fulgurant au cours des années suivantes. Elle a par la suite connu un déclin et a été renflouée par le gouvernement provincial avant de réintégrer la Fédération. Bélonie Mallet a quitté son poste en 2004.

Guy LeBlanc – Archives

Guy LeBlanc

1939-2017

L’ex-maire de Saint-Antoine, Guy LeBlanc, est décédé le 16 mars à l’âge de 77 ans. Alors qu’il était maire de sa communauté, de 1971 à 1978, plusieurs projets majeurs ont vu le jour, tels que la bibliothèque municipale, la caserne de pompiers et l’édifice municipal. Il a été un membre fondateur du Musée de Kent et a présidé l’Association des musées du N.-B. de 1980 à 1982. En 1997, il a fondé la Société historique de Kent.

Robert «Bob» Harquail

1932-2017

L’ancien conseiller municipal de Dalhousie, Robert «Bob» Harquail, est décédé le 31 mai des suites d’un cancer. Il avait 85 ans. En plus d’être impliqué dans de nombreuses causes à titre de bénévole dans sa communauté, il a effectué cinq mandats à titre de conseiller, dont quatre consécutifs de 1998 à 2008. Il s’est aussi présenté à la mairie, en 1995, sans succès.

Francine Francoeur était l’emblème de la campagne de l’Arbre de l’Espoir au Nord-Ouest et également l’une des porte-parole sur la scène provinciale. – Archives

Francine Francoeur

1951-2017

La Jardinière de l’espoir Francine Francoeur est décédée du cancer le 1er février à l’âge de 65 ans. Cette bénévole d’Edmundston était une fidèle porte-

parole de la campagne de l’Arbre de l’espoir dans le Nord-Ouest. Elle a participé à de nombreuses reprises au Radiothon de l’Arbre de l’espoir, présenté chaque année à Dieppe.