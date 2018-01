Pêche à l’éperlan: mauvais début de saison dans la Péninsule

Les cabanes de pêche à l’éperlan sont apparues sur la glace plus tôt cette année dans la Péninsule acadienne à cause du temps froid. Mais si les pêcheurs sont prêts, le petit poisson, lui, tarde à se faire voir dans les trous des cabanes.

Clarence et James Savoie ont installé leur cabane un peu avant Noël sur la baie de Caraquet, près de Sainte-Anne-du-Bocage, un endroit populaire pour les pêcheurs.

Le père et le fils sont régulièrement venus taquiner l’éperlan avec des lignes de pêche et une nigogue, mais avec peu de succès pour l’instant.

«Nous avons seulement pris 131 éperlans. Nous avons une feuille où nous notons nos prises et l’année dernière nous avions pris notre millième éperlan le 15 janvier. Cette année, il n’y en a juste pas, ce n’est pas explicable», raconte Clarence Savoie.

«J’ai des amis qui pêchent à Lamèque, ils ont cessé d’aller aux cabanes parce qu’il n’y en a pas du tout, ce n’est pas encourageant», poursuit-il.

Des cabanes de pêche à l’éperlan à Village-des-Poirier, dans la Péninsule acadienne. – Acadie Nouvelle: Anne-Marie Provost

Plusieurs théories

Plusieurs théories circulent parmi les pêcheurs sur les causes, mais personne n’a de réponses claires.

«La glace est profonde cette année. Des fois quand elle est gelée plus proche, l’éperlan se tient sous la glace. Ça nous avait donné de belles pêches les années où la glace était moins loin», analyse James Savoie.

Au fond du trou, lui et son père ont installé un morceau de coroplaste blanc muni de poids pour le maintenir au fond de l’eau, ce qui permet de voir le poisson quand il passe. Les deux hommes sont là depuis 7h du matin et il y a très peu de mouvement dans le trou. À côté d’eux, une chaufferette au propane est allumée. La cabane est confortable et les discussions, tranquilles. Un voisin et ami est venu cogner pour leur prendre du maquereau et discuter.

«La pêche n’est pas bonne mais on en profite pour se parler et se raconter des choses», explique James Savoie.

En ce mardi 2 janvier venteux, seulement quatre cabanes trônent fièrement sur l’étendue d’eau glacée. La pêche n’est pas plus fructueuse dans les autres cabines.

«Ça fait deux fois que nous venons et nous en avons juste attrapé deux», laisse tomber Michel Cormier, qui a installé sa cabane le 30 décembre.

À Village-des-Poirier, de l’autre côté de la baie, la pêche était meilleure lors de notre passage, en début d’après-midi. Laurent Duclos, qui a une cabane depuis 1992, souligne que les pêcheurs sont arrivés plus tôt sur la baie cette année.

«Habituellement c’est après le jour de l’An qu’on les met, là on l’a installée entre Noël et le jour de l’An. Avec les froids qu’on a eu, la glace est pas mal plus épaisse que d’habitude», dit-il.

Il remarque qu’il n’y a pas beaucoup de cabanes. «Habituellement il y en a 30 ou 35 ici. Là il y a autant d’abris temporaires que de cabanes. Les gens ne sont peut-être pas prêts et il a fait froid», dit-il.

Depuis le début de l’avant-midi, il a attrapé 25 éperlans, ce qui est déjà mieux que ses confrères de l’autre côté de la baie. Les pêcheurs ont bon espoir que le petit poisson se montrera éventuellement le bout du nez.