Moncton: les pompiers doivent offrir un service bilingue

Les pompiers de Moncton doivent offrir un service bilingue lorsqu’ils répondent à une urgence médicale. C’est la conclusion à laquelle est arrivée la commissaire aux langues officielles du Nouveau-Brunswick, Katherine d’Entremont, dans son rapport d’enquête sur une situation survenue il y a près de quatre ans.

Le 20 février 2014, le réveil est brutal pour Louis Audet qui trouve sa conjointe gisante sur le sol de la cuisine. Immédiatement, il compose le 911. Une équipe de quatre pompiers de la caserne de la rue McLauglin arrive rapidement sur les lieux.

Le capitaine de l’équipe ne s’exprime qu’en anglais. M. Audet demande s’il peut communiquer en français. «No» est la réponse qu’il a obtenue.

Les premiers répondants ont géré la situation pendant près de dix minutes avant que les ambulanciers arrivent et prennent la relève. Les travailleurs paramédicaux ont poursuivi leur travail en anglais puisque la préférence du plaignant n’avait pas été communiquée.

Pourtant, il y avait sur place un pompier et un ambulancier bilingues.

Malheureusement, M. Audet a été informé du décès de sa conjointe quelques heures après son arrivée au Centre hospitalier universitaire Dr-George-L.-Dumont.

Ces tristes événements ont déjà fait l’objet d’un rapport de la commissaire en 2015. À ce moment, le Commissariat avait affirmé que le Service d’incendie de la Ville de Moncton n’avait pas d’obligation en vertu de la Loi sur les langues officielles. Cette décision a été contestée par le plaignant. Il a soulevé le fait que les pompiers agissaient à titre de premier répondant, comme le fait Ambulance Nouveau-Brunswick.

Puisque Ambulance NB doit offrir ses services dans les deux langues officielles en tant que premier répondant, le Commissariat estime que tous les services de premiers répondants offerts par l’entremise de gens rémunérés au Nouveau-Brunswick sont aussi assujettis aux obligations de la Loi sur les langues officielles.

Les pompiers de Moncton répondent à plus d’appels médicaux qu’ils éteignent de feux. En 2016, ils ont combattu 435 incendies et répondu à plus de 3100 urgences médicales.

La commissaire en vient donc à la conclusion que le Service d’incendie de la Ville de Moncton, en tant que premier répondant, doit offrir un service bilingue en vertu de la Loi sur les langues officielles au même titre qu’Ambulance NB.

«Le Commissariat estime qu’il est inconcevable que les résidents de la ville de Moncton aient le droit de communiquer en français ou en anglais avec les travailleurs paramédicaux d’ANB et non avec les secouristes du Service d’incendie de la Ville de Moncton», écrit Mme d’Entremont dans son rapport.

Moncton prend les recommandations au sérieux

Dans son rapport, Mme d’Entremont émet quatre recommandations. Elle donne jusqu’au 31 janvier à la Ville de Moncton pour adopter une directive pour que les interventions à titre premier répondant du service d’incendie respectent la Loi sur les langues officielles et élaborer un plan pour accroître la capacité bilingue du service.

Le service doit aussi définir ses besoins en matière d’effectif bilingue. Actuellement, 35% de ses pompiers sont bilingues.

D’ici le 31 mars, la Municipalité doit faire rapport au Commissariat sur la mise en œuvre de ces recommandations.

Le rapport est tombé le samedi 30 décembre, en milieu d’après-midi. À la Ville de Moncton, c’est tout juste si on a eu le temps de le feuilleter. Le document sera étudié au cours des prochaines journées et, à partir de là, la municipalité déterminera la marche à suivre.

«Aussitôt qu’on aura un plan d’action, on va mettre le tout en branle et on va prendre ça au sérieux. On va prendre ça à cœur, mais c’est encore prématuré», a précisé Nicole Melanson, porte-parole de la Ville de Moncton.

L’avocat et expert en droit linguistique, Michel Doucet, était le conseiller juridique de M. Audet dans cette affaire. Les deux accueillent favorablement le rapport qui pourrait avoir d’importantes répercussions au Nouveau-Brunswick.

«Ça va nécessiter de la part des premiers répondants – des services d’incendie des municipalités dans différents endroits – de regarder leur protocole dans ce contexte-là et de s’assurer qu’ils sont effectivement en mesure de faire une offre de service dans les deux langues et une offre active de ces services. Il faudra donc revoir les protocoles à ce niveau-là. Je crois que c’est une bonne nouvelle pour la population», a expliqué Me Doucet.

Le service d’incendie de la Ville de Moncton exige d’ailleurs que ses nouveaux pompiers soient bilingues. Dans ses efforts de recrutement, il demande des candidats un niveau 2+ en compétences langagières pour qu’ils puissent communiquer dans les deux langues officielles.

Sur les 103 pompiers du service, 36 sont bilingues.