Les textes qui vont ont fait cliquer en 2017

Comme c’est souvent le cas, les faits divers occupent une bonne place dans notre top-10 annuel des textes les plus populaires. Cette année, à notre grande surprise, la cuisine et la nutrition se sont aussi retrouvées dans le palmarès que voici.

1. Grave cas de vengeance pornographique à l’Université de Moncton

À la fin février, un individu a lancé une campagne de harcèlement et de vengeance pornographique contre une étudiante de l’Université de Moncton. Au cours des jours suivants, il s’est acharné sur sa victime en continuant d’envoyer des courriels contenant des images intimes à la population universitaire.

– Archives

2. Sauce aux fruits de mer

En consultant nos statistiques, nous avons eu la surprise de voir que cette recette publiée en 2016 est le deuxième article le plus consulté sur notre site en 2017. Il faut donner cela à nos lecteurs: la photo qui l’accompagne donne vraiment le goût d’essayer cette fameuse sauce aux fruits de mer.

3. Hôpital de Bathurst: «l’enfer sur un plancher»

En mars, des employés ont allégué qu’un climat de terreur régnait dans l’un des services de l’Hôpital régional chaleur de Bathurst. Ils ont avancé que des actes d’intimidation et de harcèlement étaient commis envers le personnel presque tous les jours.

– Archives

4. Deux morts dans un délit de fuite dans la Péninsule

En juillet, deux personnes ont perdu la vie dans un accident de la route à la hauteur de Dugas Office, dans la Péninsule acadienne. Trois voitures ont été impliquées dans la violente collision, qui a eu lieu en soirée.

– Archives

5. Nutrition: remplacer les oeufs dans une recette est possible

Dans ce texte datant de 2015, notre chroniqueuse nutrition explique comment se passer d’un ingrédient présent dans bon nombre de recettes; les oeufs. Elle donne notamment des conseils pratiques pour les remplacer lorsque l’on cuisine.

– Archives

6. Intervention policière musclée à Lamèque

En avril, des policiers lourdement armés ont mené une opération d’envergure en plein centre-ville de Lamèque. Un homme, qui a plus tard été identifié comme étant Éric Duguay, a été menotté et arrêté. Il a ensuite comparu en cour à Tracadie et été accusé de harcèlement criminel et de refus de se conformer à une ordonnance de probation.

7. Alcool NB baisse le prix de la bière… pour de bon

Alcool NB fait bien des heureux en mai en confirmant qu’elle diminuait pour de bon le prix des caisses de 24 canettes de certaines bières populaires. De 43$ à 35,99$, c’est quand même pas pire, non?

8. Lamèque: quatre citoyens de Sormany remportent près de 4 millions $

La fameuse Chasse à l’as de coeur de Lamèque a pris fin en juin lorsqu’un groupe de personnes de la région Chaleur et d’Edmundston ont remporté le gigantesque gros lot de 3 901 571$.

– Archives

9. «Le nom de ma fille, ils vont l’entendre!»

La jeune Amélie Akerley est décédée tragiquement le 15 août des suites d’un accident survenu quatre jours plus tôt à Saint-Quentin. Dans ce reportage publié trois jours après sa mort, sa mère témoigne et promet d’aider les communautés du Restigouche-Ouest à obtenir une meilleure couverture du service ambulancier.

– Archives

10. Une jeune fille portée disparue a été retrouvée à Bathurst

Deux lignes. C’est tout ce qu’il a fallu à ce texte simple et direct pour se hisser au 10e rang des articles les plus lus de l’année. Comme l’indique le titre, on y apprend qu’une jeune fille portée disparue a été retrouvée et que la police de Bathurst remercie la population de son aide.