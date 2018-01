L’alcool au volant perd du terrain pendant le temps des Fêtes

Conduire après avoir pris un verre de trop durant la période des Fêtes semble être une chose du passé au Nouveau-Brunswick. Les services policiers de la province ont enregistré très peu, voire aucun cas, de conduite avec facultés affaiblies durant le réveillon du jour de l’An.

Le service régional de la police BNPP, qui sert les municipalités de Beresford, Nigadoo, Petit-Rocher et de Pointe-Verte, n’a effectué aucune arrestation pour conduite avec faculté affaiblie durant le temps des Fêtes cette année.

«Disons qu’on a vu une forte baisse au cours des dernières années à ce niveau-là. Les gens sont beaucoup plus conscientisés au problème», a souligné le chef de police Charles Comeau.

À Bathurst, une personne a été arrêtée le 31 au soir pour conduite en état d’ébriété. Selon le porte-parole du service de police municipal, Jeff Chiasson, c’est un signe que les choses changent.

«Je pense que les gens commencent à réaliser qu’il y a des options, comme Nez rouge, les taxis et les amis. Je pense vraiment que le message passe. Il y a aussi toujours des patrouilles supplémentaires durant les Fêtes et je crois que ça fait en sorte que les gens y pensent deux fois avant de poser un geste comme ça», a précisé le policier.

Même scénario à Edmundston. La force policière a procédé à une seule arrestation d’un conducteur qui avait trop bu entre le 24 décembre et le premier janvier.

«En 2017, on a mis l’accent sur l’application de la loi sur la route à Edmundston. Ç’a été une grosse année du point vu trafic. On écrit beaucoup de contraventions. On a fait aussi beaucoup de prévention et d’opérations. Oui, on a arrêté beaucoup de gens en état d’ébriété au cours de cette année parce qu’on a mis l’accent là-dessus», a indiqué André Madore, directeur adjoint de la Force policière d’Edmundston.

Les détachements de la GRC qui couvrent le nord-est de la province – de Saint-Quentin jusqu’à Miscou en passant par Doakdown – ont appréhendé cinq conducteurs avec les facultés affaiblies au cours de la longue fin de semaine du Nouvel An, du 29 décembre au soir au 1er janvier le matin.

Il s’agit d’un très grand territoire, ce qui explique en partie le nombre d’arrestations. Pour le chef de la division du trafic de la GRC du Nord-Est, Ghislain David, il s’agit tout de même d’une situation désolante.

«C’est de valeur qu’on arrête encore autant de gens avec facultés affaiblies malgré l’éducation et la prévention qu’on fait», a confié M. David.

Dans la capitale provinciale, la Force policière de Fredericton a arrêté deux personnes pour conduite en état d’ébriété pour la période du 24 décembre au 2 janvier.

Dans le Grand Moncton, le service Codiac de la GRC, a mis le grappin sur une personne en boisson au volant du 31 décembre au premier janvier.

«Ç’a été assez tranquille pour nous à Codiac en fin de semaine. On a eu une personne arrêtée pour conduite en état d’ébriété et trois personnes qui n’avaient pas le droit de conduire», a précisé le sergent André Pépin.

Il faut dire que Codiac Transpo, le service de transport en commun de la région du Grand Moncton, offrait des trajets gratuits au cours de la nuit du réveillon.

Est-ce que ç’a contribué à une diminution de gens qui prennent le volant après avoir pris coup? Est-ce que les personnes sont simplement conscientisées aux risques de mélanger alcool et conduite?

«C’est dur à dire parce qu’il y en a toujours qui le font et qui ne se font pas pogner non plus», a lancé le sergent Pépin. n