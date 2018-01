Comment les ambulanciers se préparents-ils à une tempête?

Ambulance NB demande aux automobilistes d’éviter de sortir lorsqu’il fait tempête et d’être préparé au pire en tout temps en ayant le nécessaire dans leurs véhicules.

Lorsque les conditions hivernales sont dangereuses, comme tout le monde, les ambulanciers doivent ralentir. Lors de tempêtes, des automobilistes immobilisés sur les routes de la province pourraient attendre des heures avant que les secours arrivent.

Simplement, les ambulanciers recommandent de ne prendre la route lorsque les conditions météorologiques sont dangereuses comme le prévoyait Environnement Canada jeudi.

«Si ce n’est pas nécessaire d’être sur les routes durant la tempête, c’est mieux de ne pas être sur les routes durant la tempête simplement parce que ce ne sera pas sécuritaire. Mais, si c’est absolument nécessaire d’être sur la route, il faut être prudent et adapter sa conduite aux conditions météorologiques», a expliqué Sylvain Lessard, coordonnateur des programmes de sécurité pour Ambulance NB.

Tempête ou pas, il est important d’avoir une trousse de survie dans son véhicule qui peut permettre à ses occupants d’attendre jusqu’à 24 heures. Quand les conditions sont périlleuses pour les automobilistes, elles le sont aussi pour les travailleurs médicaux.

Même si les ambulanciers sont formés pour conduire en pleine tempête, ils doivent parfois être aidés par d’autres organisations afin d’être en mesure de joindre la ou les personnes à être secourues.

«Nous aussi on doit ralentir pour s’adapter aux conditions météorologiques. Aussi, si on est pris en arrière des camions de déneigement ou le salage, ça nous ralentit encore plus. Plus il y a de véhicules sur la route, plus ça nous fait des obstacles à contourner lorsqu’on doit répondre à des cas d’urgence.»

«On ne sait jamais quand on sera pris sur le bord de la route. On pourrait se retrouver entre deux côtes bien glacées et être obligé de rester dans la petite vallée. On peut être pris jusqu’à ce que le camion qui doit venir nous chercher revienne et ça peut prendre jusqu’à 24 heures avec une grosse tempête comme ça», a précisé M. Lessard.

En plus d’avoir une trousse de premiers soins dans la voiture, il est bon d’avoir un extincteur, une petite pelle, de la nourriture et de quoi pour se garder au chaud.

«C’est bon d’avoir de la nourriture pour une journée ou deux. De l’eau aussi, c’est important. Il faut aussi avoir des couvertures ou des sacs de couchage au cas où on est pris sur le bord de la route pour longtemps.»

On peut aussi utiliser des bougies pour se garder au chaud, mais il faut penser à entrouvrir les fenêtres de la voiture pour éviter une intoxication au monoxyde de carbone.

À la maison, c’est une bonne idée de déneiger l’accès à l’entrée pour permettre aux services d’urgence d’arriver rapidement sur la scène. Une trousse d’urgence doit aussi permettre à votre famille de survivre durant 72 heures sans avoir besoin de sortir.

Des aliments non périssables, de l’eau, un ouvre-boîte, une radio à piles, des bougies, des allumettes et une lampe de poche sont parmi les articles importants à avoir. Des piles de rechanges doivent aussi être prévues.

«Une autre bonne idée, c’est de remplir la baignoire d’eau pour être en mesure de déclencher la chasse de la toilette et des choses comme ça», a suggéré M. Lessard.

Évidemment, il ne faut pas utiliser une génératrice à gaz à l’intérieur au cas où on manque d’électricité. Elle doit être placée à l’extérieure à une distance sécuritaire. Le même conseil vaut pour le BBQ et les grilles extérieures.