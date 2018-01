Égalité Santé en français concentrera ses efforts dans ses recours constitutionnels

Égalité Santé en Français laisse tomber une demande au tribunal qui avait pour but de réviser la légalité de la privatisation de la gestion du Programme extra-mural au NouveauBrunswick

Le projet de loi 5, qui a reçu la sanction royale le 20 décembre, a donné le pouvoir au ministre de la Santé de créer des ententes permettant au secteur privé d’offrir et gérer les services du programme extra-mural.

Le gouvernement provincial a conclu une entente avec Medavie pour offrir ces services.

Pour cette raison, l’organisme présidé par le Dr Hubert Dupuis abandonne la requête en révision judiciaire. Il ne compte pas cependant abandonner la lutte.

«Le ministre de la Santé a beau se donner les pouvoirs qu’il veut, la privatisation du PEM demeure une violation des droits constitutionnels de la

communauté acadienne et francophone», a indiqué par communiqué le Dr Dupuis.

Ainsi, l’organisme concentrera ses efforts dans ses recours constitutionnels. Des avis de questions constitutionnelles ont été déposés au bureau du procureur général du Nouveau-Brunswick, par Égalité santé, le 7 avril. Le recours vise à «réclamer les droits de la communauté francophone et acadienne en santé et ainsi contrecarrer la privatisation de nombreux services dans les hôpitaux».

«Ce qui est le plus important pour notre organisme est de nous assurer que les droits constitutionnels de la communauté francophone soient reconnus en santé comme ils le sont en éducation», a précisé le Dr Dupuis.

Le 31 décembre le ministre de la Santé annoncé que les contrats avec Medavie ont été signés. La gestion du Programme extra-mural et la ligne Télé-Soins est maintenant entre les mains de l’entreprise privée à but non lucratif.