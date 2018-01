Du fat bike dans la Péninsule cet hiver

Les amateurs de vélos à pneus surdimensionnés (fat bikes) de la Péninsule acadienne auront la possibilité d’en louer un cet hiver. Le Club plein air de Caraquet mettra sous peu cinq vélos à leur disposition.

Une surfaceuse est actuellement au travail sur les sept kilomètres de sentiers prévus et des bénévoles testent les chemins depuis quelques jours.

«Les fat bikes pourraient être disponibles en location dès la semaine prochaine. Nous n’avons pas encore fixé de date, mais les sentiers sont excellents. Il faut que je prépare les employés à la location», souligne Luc Robichaud, directeur général du Club plein air de Caraquet.

Deux circuits de trois et de quatre kilomètres seront proposés aux amateurs sur les sentiers de vélos de montagne et de raquettes. Le coût de la location sera de 20$ pour deux heures.

«C’est quand même exigeant, c’est un peu plus forçant que du vélo d’été. C’est vraiment plaisant et il faut être bien habillé», explique Luc Robichaud.

Les vélos aux pneus imposants suscitent déjà la curiosité des visiteurs du centre. Certaines personnes avec qui l’Acadie Nouvelle a discuté ont l’intention d’en rester au ski de fond alors que d’autres sont ouverts à essayer.

David Lanteigne, âgé 20 ans, a enfourché un fat bikes pour la première fois lors du passage du journal.

«J’ai trouvé ça différent du vélo normal, c’est plus lent. Il y a de plus gros pneus, mais c’est vraiment le fun à faire. Et c’est dans la neige, si tu tombes, bien tu tombes dans du mou. J’ai bien aimé ça», raconte-t-il.

Pas une mode passagère

Selon le directeur général du Club, le fat bike est plus qu’une mode passagère et il compte développer ce marché.

«Si on se fie au Québec, il commence à y avoir des championnats, des courses et des choses comme ça. Je pense que ça peut être durable. Il suffit de le faire découvrir aux gens», estime Luc Robichaud.

Il ajoute que ce genre d’activités est dans la continuité du vélo de montagne d’été, un sport que le Club a développé récemment.

«On pense que cette clientèle-là sera capable de continuer l’hiver et ça va attirer. On veut diversifier nos produits», explique Luc Robichaud.

Le directeur général compte également offrir la location de vélos à pneus surdimensionnés pendant l’été.